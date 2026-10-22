כך מצאה את עצמה מי שהייתה לא מזמן תחת אור הזרקורים וזכתה לתהילה רבה בזכות היכולת שלה על המגרש, מגיעה בשבת האחרונה למגרש הסינתטי בשפרעם כדי לשפוט במפגש בין מ.ס שפרעם לאחי נצרת בליגה השלישית לנוער. שלושה שבועות קודם לכן היא שובצה למשחק באותה ליגה בין הפועל נוף הגליל לבני ריינה, ולפני כן למשחק נערים א' בין נוף הגליל להפועל חדרה. לצד זאת, במישור הבינלאומי שפטה ברמן בשבוע שעבר במשחק מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17 שנערך בפרנקפורט.

כך מצאה את עצמה מי שהייתה לא מזמן תחת אור הזרקורים וזכתה לתהילה רבה בזכות היכולת שלה על המגרש, מגיעה בשבת האחרונה למגרש הסינתטי בשפרעם כדי לשפוט במפגש בין מ.ס שפרעם לאחי נצרת בליגה השלישית לנוער. שלושה שבועות קודם לכן היא שובצה למשחק באותה ליגה בין הפועל נוף הגליל לבני ריינה, ולפני כן למשחק נערים א' בין נוף הגליל להפועל חדרה. לצד זאת, במישור הבינלאומי שפטה ברמן בשבוע שעבר במשחק מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17 שנערך בפרנקפורט.

כך מצאה את עצמה מי שהייתה לא מזמן תחת אור הזרקורים וזכתה לתהילה רבה בזכות היכולת שלה על המגרש, מגיעה בשבת האחרונה למגרש הסינתטי בשפרעם כדי לשפוט במפגש בין מ.ס שפרעם לאחי נצרת בליגה השלישית לנוער. שלושה שבועות קודם לכן היא שובצה למשחק באותה ליגה בין הפועל נוף הגליל לבני ריינה, ולפני כן למשחק נערים א' בין נוף הגליל להפועל חדרה. לצד זאת, במישור הבינלאומי שפטה ברמן בשבוע שעבר במשחק מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17 שנערך בפרנקפורט.

ברמן החליטה להוריד פרופיל, אבל באיגוד הבהירו לה כי היא תקבל הזדמנות אחת אחרונה בהחלט לעבור את המבחנים. כישלון נוסף - לאחר שכבר ויתרו לה על הפרישה המוקדמת מהמבדקים הראשונים - יוביל להשלכות ברורות: היא לא תוכל לשפוט ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי לפחות בחודשים הקרובים, וספק אם תקבל צ'אנס נוסף. באיגוד השופטים מבינים היטב את חשיבותה של ברמן, שהפכה לאחת הדמויות המובילות בתחום בעונה שעברה, ולא בכדי קיבלה קרדיט נרחב לצד סיפורה האישי המרגש.

ברמן החליטה להוריד פרופיל, אבל באיגוד הבהירו לה כי היא תקבל הזדמנות אחת אחרונה בהחלט לעבור את המבחנים. כישלון נוסף - לאחר שכבר ויתרו לה על הפרישה המוקדמת מהמבדקים הראשונים - יוביל להשלכות ברורות: היא לא תוכל לשפוט ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי לפחות בחודשים הקרובים, וספק אם תקבל צ'אנס נוסף. באיגוד השופטים מבינים היטב את חשיבותה של ברמן, שהפכה לאחת הדמויות המובילות בתחום בעונה שעברה, ולא בכדי קיבלה קרדיט נרחב לצד סיפורה האישי המרגש.

ברמן החליטה להוריד פרופיל, אבל באיגוד הבהירו לה כי היא תקבל הזדמנות אחת אחרונה בהחלט לעבור את המבחנים. כישלון נוסף - לאחר שכבר ויתרו לה על הפרישה המוקדמת מהמבדקים הראשונים - יוביל להשלכות ברורות: היא לא תוכל לשפוט ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי לפחות בחודשים הקרובים, וספק אם תקבל צ'אנס נוסף. באיגוד השופטים מבינים היטב את חשיבותה של ברמן, שהפכה לאחת הדמויות המובילות בתחום בעונה שעברה, ולא בכדי קיבלה קרדיט נרחב לצד סיפורה האישי המרגש.