השופטת ספיר ברמן, שהציגה בעונה שעברה יכולת מעולה ושובצה למפגשים היוקרתיים ביותר - ובהם הדרבי התל־אביבי, משחק הפלייאוף בין הפועל באר־שבע למכבי ת"א וחצי גמר גביע המדינה - עומדת כעת בפני צומת דרכים קריטי. אם היא לא תעבור את מבחן הכושר הנדרש, היא עשויה להיעדר משיפוט בליגות המקצועניות למשך מספר חודשים נוספים, ואף לא לשפוט בהן כלל בעונה הנוכחית.
השופטת הבינלאומית עשתה בשנה שעברה היסטוריה, כשהפכה לאישה הטרנסג'נדרית הראשונה ששובצה לנהל משחק בינלאומי רשמי מטעם אופ"א, אולם כעת המשך העונה שלה נמצא בסכנה ממשית. לקראת המבדקים הראשונים של איגוד השופטים שנערכו בפגרת הקיץ, הודיעה ברמן מראש כי לא תתייצב, מתוך הבנה שלא תעמוד במאמצים הנדרשים. בהמשך ניגשה למבדקים חוזרים אך כשלה בהם. כפתרון זמני, בחרה לבצע מבדקים המיועדים לשופטות, המקנים לה אפשרות שיפוט ברמות נמוכות יותר - בהן ליגות הנשים, הליגות לנוער והליגות הנמוכות לגברים.
כך מצאה את עצמה מי שהייתה לא מזמן תחת אור הזרקורים וזכתה לתהילה רבה בזכות היכולת שלה על המגרש, מגיעה בשבת האחרונה למגרש הסינתטי בשפרעם כדי לשפוט במפגש בין מ.ס שפרעם לאחי נצרת בליגה השלישית לנוער. שלושה שבועות קודם לכן היא שובצה למשחק באותה ליגה בין הפועל נוף הגליל לבני ריינה, ולפני כן למשחק נערים א' בין נוף הגליל להפועל חדרה. לצד זאת, במישור הבינלאומי שפטה ברמן בשבוע שעבר במשחק מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17 שנערך בפרנקפורט.
הורידה הילוך בקיץ
ברמן החליטה להוריד פרופיל, אבל באיגוד הבהירו לה כי היא תקבל הזדמנות אחת אחרונה בהחלט לעבור את המבחנים. כישלון נוסף - לאחר שכבר ויתרו לה על הפרישה המוקדמת מהמבדקים הראשונים - יוביל להשלכות ברורות: היא לא תוכל לשפוט ברמות הגבוהות של הכדורגל הישראלי לפחות בחודשים הקרובים, וספק אם תקבל צ'אנס נוסף. באיגוד השופטים מבינים היטב את חשיבותה של ברמן, שהפכה לאחת הדמויות המובילות בתחום בעונה שעברה, ולא בכדי קיבלה קרדיט נרחב לצד סיפורה האישי המרגש.
עם זאת, גורם באיגוד השופטים מתח עליה ביקורת: "נראה שספיר הורידה הילוך בקיץ האחרון, זו לא הייתה ההכנה הרגילה שלה. אני לא נכנס לעניינים אישיים, אלא מדבר נטו מקצועית. האינטרס של כולנו שהיא תחזור כמה שיותר מהר, אבל מי שהתעסקה יותר בהרצאות מאשר בהכנה לעונה - לא עוברת מבדקים. אין פה חוכמות. הכושר הגופני של ספיר אף פעם לא היה מדהים, אבל בחוכמה ובהבנת המשחק שלה היא הפכה לשופטת משמעותית בסגל המקצועני. היא אף דיברה על הגעה לטורנירים גדולים לנשים, אבל בשביל זה צריך לעבוד קשה מאוד. במקום לקבוע הרצאות מראש, היא הייתה צריכה לרוץ ולעבוד. זה לא קרה, ועכשיו היא מסכנת את המשך העונה שלה".
כדי לסייע לה לחזור למסלול, הצמיד איגוד השופטים לברמן שני מאמני כושר אישיים. גורמים המעורים בהכנותיה מדווחים על גרף התקדמות משמעותי בכושרה הגופני, אך בשלב הראשון היא תידרש לעבור מבחן פנימי במסגרת האימונים. רק לאחר שתוכח מוכנותה, ייקבע מועד אחרון למבדקים הרשמיים.
בכל מקרה, נראה כי ברמן לא תשוב לשפוט בליגות הבכירות לפחות עד לסוף חודש נובמבר, מה שמונע ממנה כשלושה חודשים של שיפוט בקצב גבוה. מדובר במבדקים התובעניים באופן משמעותי מאלה שעברה כשופטת נשים. מחר היא צפויה לשמש כעוזרת שופט מסך במשחק ליגת העל בין עירוני טבריה למכבי נתניה - זאת לאחר שעברה בעונה שעברה הכשרה מתאימה, וכעת היא מתחילה לצבור ניסיון מעשי בתפקיד עד שתקבל את המושכות המלאות במערכת.
את תגובתה של ספיר ברמן לא ניתן היה להשיג עד לפרסום הכתבה.