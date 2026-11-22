כצפוי, שלוש נקודות נוספות הופחתו ממאזנה של עירוני טבריה. מדובר בפשרה שאליה הגיעה הקבוצה עם ההתאחדות לכדורגל בעקבות פרשת העירויים, והיום (ראשון) אושרה באופן רשמי על-ידי בית הדין. בנוסף, המועדון נקנס בסכום של 70 אלף שקל.

כצפוי, שלוש נקודות נוספות הופחתו ממאזנה של עירוני טבריה. מדובר בפשרה שאליה הגיעה הקבוצה עם ההתאחדות לכדורגל בעקבות פרשת העירויים, והיום (ראשון) אושרה באופן רשמי על-ידי בית הדין. בנוסף, המועדון נקנס בסכום של 70 אלף שקל.

כצפוי, שלוש נקודות נוספות הופחתו ממאזנה של עירוני טבריה. מדובר בפשרה שאליה הגיעה הקבוצה עם ההתאחדות לכדורגל בעקבות פרשת העירויים, והיום (ראשון) אושרה באופן רשמי על-ידי בית הדין. בנוסף, המועדון נקנס בסכום של 70 אלף שקל.

טבריה החלה את העונה הנוכחית עם מינוס 6 נקודות בעקבות פרשת החוזים הכפולים, שבעקבותיה הופחתו לה 14 נקודות - 8 בעונה שעברה ועוד 6 העונה. בעקבות זאת, הצפוניים, שניצחו העונה בשני משחקים והשיגו עוד ארבע תוצאות תיקו, מוקמו במקום האחרון בטבלת ליגת העל עם 4 נקודות בלבד. כעת, מאזנם יעמוד על נקודה בודדת, והם יהיו במרחק של חמש נקודות מהפועל פ"ת שמעל הקו האדום.

טבריה החלה את העונה הנוכחית עם מינוס 6 נקודות בעקבות פרשת החוזים הכפולים, שבעקבותיה הופחתו לה 14 נקודות - 8 בעונה שעברה ועוד 6 העונה. בעקבות זאת, הצפוניים, שניצחו העונה בשני משחקים והשיגו עוד ארבע תוצאות תיקו, מוקמו במקום האחרון בטבלת ליגת העל עם 4 נקודות בלבד. כעת, מאזנם יעמוד על נקודה בודדת, והם יהיו במרחק של חמש נקודות מהפועל פ"ת שמעל הקו האדום.

טבריה החלה את העונה הנוכחית עם מינוס 6 נקודות בעקבות פרשת החוזים הכפולים, שבעקבותיה הופחתו לה 14 נקודות - 8 בעונה שעברה ועוד 6 העונה. בעקבות זאת, הצפוניים, שניצחו העונה בשני משחקים והשיגו עוד ארבע תוצאות תיקו, מוקמו במקום האחרון בטבלת ליגת העל עם 4 נקודות בלבד. כעת, מאזנם יעמוד על נקודה בודדת, והם יהיו במרחק של חמש נקודות מהפועל פ"ת שמעל הקו האדום.