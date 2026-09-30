התבוסה 3:0 בידי אירלנד במחזור השני של ליגת האומות גרמה למאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, לשנות כיוון ולשקול מהפכה בהרכב לקראת המשחק "הביתי" מחר (חמישי, 21:45) מול קוסובו בדברצן.
אחד השינויים ששוקל לבצע בן שמעון הוא הרכבתו של הקפטן, אלי דסה, שנכנס פעמיים כמחליף בשני המשחקים הראשונים בקמפיין. גיא מזרחי צפוי לרדת לספסל, כשהמאמן הלאומי שוקל גם אפשרות שענאן חלאילי יפתח בעמדת המגן הימני.
כבר עתה ברור כי דור פרץ יפתח בהרכב אחרי שהציג יכולת טובה מהרגע שנכנס במחצית השנייה מול אירלנד. מי שיפתח כחלוץ הוא תאי בריבו, אחרי שבמשחק הראשון פתח סייד אבו פרחי, בשני דור תורג'מן ועתה בתוך שלושה משחקים שינוי נוסף בהתקפה. גם עידן נחמיאס צפוי לחזור להרכב, אחרי שרז שלמה פתח במקומו מול אירלנד והציג יכולת חלשה מאוד. גם איתן אזולאי בתמונת ההרכב.
לאחר שני משחקים בקמפיין, נבחרת ישראל עדיין ללא נקודות, אחרי שהפסידה 3:1 בחוץ לאוסטריה במשחק הראשון ובמחזור השני הובסה 3:0 בידי אירלנד בדברצן. הכחולים-לבנים כרגע במקום האחרון בבית 7 בדרג השני בליגת האומות.