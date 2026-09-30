כבר עתה ברור כי דור פרץ יפתח בהרכב אחרי שהציג יכולת טובה מהרגע שנכנס במחצית השנייה מול אירלנד. מי שיפתח כחלוץ הוא תאי בריבו, אחרי שבמשחק הראשון פתח סייד אבו פרחי, בשני דור תורג'מן ועתה בתוך שלושה משחקים שינוי נוסף בהתקפה. גם עידן נחמיאס צפוי לחזור להרכב, אחרי שרז שלמה פתח במקומו מול אירלנד והציג יכולת חלשה מאוד. גם איתן אזולאי בתמונת ההרכב.