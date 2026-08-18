הפועל באר-שבע במרחק שני משחקים מהיסטוריה: החבורה של רן קוז'וך תארח מחר (רביעי, 20:00) את סבאח למשחק הראשון מבין שניים בפלייאוף ליגת האלופות, כשהמנצחת מבין שתי הקבוצות תזכה להופעה ראשונה בליגה היוקרתית ביבשת.
הפועל באר-שבע כבר הופיעה פעמיים בשלב פלייאוף ליגת האלופות והודחה בכל פעם על ידי סלטיק ומריבור. סבאח, לעומתה, רושמת בכורה בשלב הנוכחי, ולמעשה היא הקבוצה ה"צעירה" ביותר בקרב המשתתפות.
באתר "אזריספורט", תחת הכותרת "גמלים ומכרים שנקלעו לקשיים כלכליים", התייחסו ליכולת המקצועית של הפועל באר-שבע לקראת המפגש ההיסטורי. "בסך הכל סבאח תפגוש קבוצה חזקה למדי", נכתב שם. "אולי החזקה ביותר שפגשה עד כה בליגת האלופות. יתר על כן, להפועל באר-שבע יש גם ניסיון אירופאי ניכר. למרות שבשלוש העונות הקודמות הם לא צלחו באירופה, יש לקחת את הניסיון של המועדון הזה בחשבון".
בנוסף, התייחסו שם לאילוצים של הפועל באר-שבע נוכח המצב הביטחוני במדינה: "עבור הקבוצה הזאת, כל משחק למעשה הוא משחק חוץ - אבל כל זה לא מנע מהאדומים לעלות לסיבוב המוקדמות של ליגת האלופות ולא אמור להיות נתון שיכול לעודד את היריבות שלה".
באתר סקרו גם את ההיסטוריה הרחוקה והקרובה של המועדון, ציינו את שמות כוכבי הקבוצה כמו גם את השינויים שעברה הקבוצה בקיץ, בראשם הפרידה מקינגס קאנווגה. "בסך הכל, להפועל באר-שבע סגל מעניין, וישנם שחקנים רבים בנוסף ללוקאס ונטורה שכדאי לשים לב אליהם, כמו אמיר גנאח והחלוץ איגור זלטנוביץ'".