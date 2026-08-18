באתר "אזריספורט", תחת הכותרת "גמלים ומכרים שנקלעו לקשיים כלכליים", התייחסו ליכולת המקצועית של הפועל באר-שבע לקראת המפגש ההיסטורי. "בסך הכל סבאח תפגוש קבוצה חזקה למדי", נכתב שם. "אולי החזקה ביותר שפגשה עד כה בליגת האלופות. יתר על כן, להפועל באר-שבע יש גם ניסיון אירופאי ניכר. למרות שבשלוש העונות הקודמות הם לא צלחו באירופה, יש לקחת את הניסיון של המועדון הזה בחשבון".