גבי קניקובסקי ממש התחנן בקיץ שעבר להישאר במכבי ת"א, רק בתנאי שההצעה שהוגשה לו תשודרג ב־120 אלף יורו לעונה. הפנטזיה שלו לצאת לשחק בליגה בכירה באירופה לא התממשה, ובסיטואציה הזו העדיף להישאר בקריית־שלום - אבל התעקשות של הצהובים הובילה לעזיבתו כשחקן חופשי לפרנצווארוש.

הבחירה באלופה ההונגרית הייתה בגלל האיש על הקווים, רובי קין, שאימן אותו במכבי ת"א. הוא קיבל מענק חתימה של 900 אלף יורו, יחד עם שכר של 550 אלף יורו לעונה, כשהצהובים היו משוכנעים כי כריסטיאן בליץ׳ ישכיח את עזיבתו. אלא שהם לא ידעו כי מדובר בשחקן פציע, שלא הצליח להיכנס לנעליו של המנהיג המקצועי והדמות האדירה בחדר ההלבשה שכל כך הזדקקו להם.

גלריה חזר ובגדול. גבי קניקובסקי במדי מכבי ת"א ( צילום: אתר מכבי ת"א )

לא בכדי החליטו במכבי ת"א לשחרר את ההודעה על צירופו של קניקובסקי רגע לפני המשחק נגד מכבי חיפה ביום שני שעבר בבלומפילד. זו הייתה הודעה מכוונת כשהאוהדים כבר ביציעים ביפו, במטרה לתת להם אנרגיות אחרי קיץ של משבר אמון בין הקהל להנהלה בשל צירוף של שחקן הרכב אחד בלבד במיליון יורו עד אז, אל מול מכירות של שמונה מיליון יורו. קניקובסקי עצמו אמר: "היו הרבה דיבורים באוויר והרבה שמועות, אבל הדברים נסגרו רק יומיים לפני שחתמתי". בכדורגל הישראלי, שסובל מיובש בארסנל הכחול־לבן, הגעת שחקן כמו קניקובסקי משמעותית עבור מכבי ת"א בהתמודדות על האליפות, בטח שחקן שמכיר את המערכת.

"סגירת מעגל טובה"

כשקני מילר קיבל את המינוי הקבוע לתפקיד המאמן, הוא שוחח עם פרץ, ממנו הוא מחזיק כמנהיג המשמעותי ביותר - והקפטן אמר לו שהחזרת קניקובסקי צריכה להיות המשימה החשובה ביותר. העסקה התאפשרה רק בשל בעיות כלכליות של פרנצווארוש - מועדון שהיה מזוהה יותר עם השלטון הקודם בהונגריה ופחות עם ממשלת השינוי במדינה - וכאשר רובי קין עזב אותה יחד עם אובדן האליפות לגיור. ההונגרים, שדיברו בתחילת המו"מ על 2.5 מיליון יורו, הסכימו בסופו של דבר למכור אותו למכבי ב־1.2 מיליון יורו בלבד, וקניקובסקי סגר לארבע עונות.

"זו הייתה רק שנה, אבל זה הרגיש כמו נצח. אתה מתגעגע לשפה, לאנשים שנתנו לך כל כך הרבה ולימדו אותך. אליפות? קודם להחזיר את מכבי החזקה במנטליות שהייתה בשנים האחרונות".

מכבי מקבלת חיזוק משמעותי, והוא צפוי לפתוח כבר הערב במשחק מול הפועל באר־שבע. בעונה שעברה הוא שיחק בעמדה קדמית יותר, ממש עשר אמיתי, שותף ב־28 משחקי ליגה, כבש חמישה שערים והוסיף שלושה בישולים, ובליגה האירופית הוא כבש מול לודוגורץ ובישל נגד פנרבחצ׳ה ופלזן. הקיץ שותף קניקובסקי בשבעה משחקים באירופה בלי לספק מספרים, ובליגה ההונגרית שיחק בשלושה.

ההודעה הרשמית - קניקובסקי חזר הביתה ( צילום: האתר הרשמי של מכבי ת"א )

"אני שמח לחזור הביתה, למקום בו אני מרגיש בנוח", אמר קניקובסקי אחרי החתימה. "זו לא הפעם הראשונה שאני חוזר למכבי ת"א, זו סגירת מעגל טובה. למדתי הרבה על עצמי. קיבלתי ניסיון בחו"ל, אתה עובר שם הרבה, אפילו שזו רק שנה אחת. פה זה סיר לחץ, מצד אחד זה משהו טוב ומצד שני אנשים צריכים להבין שזה רק כדורגל".

קניקובסקי בצהוב - לפני שתי עונות ( צילום: עוז מועלם )