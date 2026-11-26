שער אחד, וגם הוא בפנדל - זו התפוקה הדלה של ירדן שועה בעשרת מחזורי הליגה הראשונים העונה. אז מה הפלא שבית"ר ירושלים מציגה את ההתקפה החלשה בצמרת. מחר (20.15) יפגוש הקפטן באצטדיון טדי מלא את ההגנה החלשה בליגה, זו של הפועל ירושלים, וינסה דרכה לחזור לעניינים.

עד כמה ההתקפה של בית"ר חלשה העונה, מעידה העובדה שהיריבה העירונית באדום כבשה יותר שערים ממנה: 14 בצהוב־שחור מול 16 של חבורת ליאור זדה. לשועה יש חלק משמעותי בכך, בדיוק כמו לעומר אצילי ובעיקר לשון וייסמן המאכזב. לשועה יש שער אחד ועוד שלושה בישולים, כלומר אחריות על כשליש מהשערים של קבוצתו, אבל אלה אינם הנתונים שמצפים ממנו.

גלריה כבש שער אחד בלבד. שועה ( צילום: עוז מועלם )

אם שועה רוצה לקבל נתון מעודד, אז אחרי המחזור המקביל אשתקד היו במאזנו שלושה שערים, כולל צמד ב־2:6 הענק על מכבי ת"א בבלומפילד - אבל הוא סיים את העונה עם 15 כיבושים. תוסיפו לכך את אצילי, שכבש גם הוא בעונה שעברה 15 שערים ועומד כרגע על שלושה בלבד, ארבעה פחות מהמחזור המקביל אשתקד - ותקבלו הסבר לחולשה ההתקפית. לכך מצטרף וייסמן, שמקבל שכר גבוה ואמור היה להיות החלוץ הבכיר, אבל הוא מתקשה להיכנס לעניינים עם שער בודד מול הפועל ר"ג, ובעיקר אינו מספק לשועה את התנועות הדרושות כדי לנצל את המסירות החכמות שלו.

שועה עלה כמחליף מול עשרה שחקנים של קוסובו ובכמה נגיעות קסם כמעט סידר לנבחרת ניצחון בפרישטינה, אך כעת, אחרי שפרק ליגת האומות מאחוריו, בית"ר זקוקה לו. הקפטן רשם 543 דקות ליגה בלבד - כ־60 אחוז מסך הדקות העונה - בהמשך למחלוקות המקצועיות בינו לבין אלמוג כהן. הוא פתח בשישה משחקים והשלים 90 דקות פעם אחת בלבד. בעונה שעברה, תחת ברק יצחקי, זכה לקרדיט נרחב יותר: הוא פתח בתשעה מעשרת המחזורים הראשונים ובסך הכל ב־32 מ־36 משחקים. תחת כהן הוא שיחק 220 דקות פחות מאשר בשלב המקביל אשתקד.

דרגת סיכון נמוכה

ללא אצילי הפצוע, כשווייסמן צפוי לרדת לספסל ושועה אמור לחזור לעמדת החלוץ כפי שתורגל באימונים האחרונים, המשתכר הגבוה ביותר בבית"ר (יחד עם אצילי) יצטרך להעלות הילוך. במועדון אישרו לשועה, כמו לשחקני הנבחרות האחרים, לשוב לאימונים רק באמצע השבוע כדי להתאוורר - אלא שבניגוד לרוב שחקני בית"ר, הוא היה בפעילות בשלושת השבועות האחרונים ואמור להגיע בכושר משחק טוב יותר. בעשר ההופעות שלו העונה רשם שועה שמונה איומים בלבד למסגרת - נתון נמוך מדי, גם אם תפקידו כולל יצירת מצבים והוא מוסט לעיתים לחוד, אבל עליו להיות מסוכן הרבה יותר.

צריך לסכן את השער הרבה יותר. שועה ( צילום: עוז מועלם )

בתום המחזור העשירי בעונה שעברה כבשה בית"ר 23 שערים לעומת 14 היום. מנגד, במתכונת הנוכחית היא שיפרה את משחק ההגנה וספגה שני שערים פחות, בעיקר בזכות התייצבות בשמונה המשחקים האחרונים שבהם ספגה ארבעה שערים בלבד. ובכל זאת, האיזון של העונה שעברה היה אפקטיבי יותר: בית"ר צברה אז שתי נקודות יותר והייתה במרחק חמש נקודות מהמוליכה דאז הפועל באר־שבע, לעומת פער של שבע נקודות מהפועל ת"א כיום.