על רקע ההחלטה המשותפת של דיא סבע וההתאחדות לכדורגל על סיום דרכו בנבחרת ישראל - בשל הרגישות הכרוכה בלבישת המדים הלאומיים עבור שחקן בליגה הטורקית (כפי שפורסם ב"ידיעות אחרונות") - נודע כי הקשר יישאר באמדספור גם בעונה הבאה.

סבע מוביל את הקבוצה מהחבל הכורדי למקום הראשון בליגה הטורקית. יש לו כבר שלושה שערים בששת המחזורים הראשונים, כולל שער ניצחון במחזור האחרון מול בשיקטאש - מה שהפך אותו לשחקן מרכזי במועדון מהעיר דיארבקיר שבמזרח המדינה. מתברר כי על פי חוזהו, אם יגיע ל־25 משחקים העונה - יעד שהוא צפוי להשיג - חוזהו יחודש אוטומטית לעונה נוספת.

גלריה דיא סבע ( צילום: Ahmad Mora/Getty Images )

שכרו של סבע עומד על 1.3 מיליון אירו לעונה, וכולל מענקים שונים הוא מגיע ל־1.5 מיליון אירו, מה שהופך אותו לאחד הישראלים המשתכרים הבכירים בחו"ל. עם החידוש האוטומטי, יישאר סבע תחת אותם תנאים כספיים, אלא אם ישודרג בהתאם לתפוקתו עד סוף העונה.

לחשוב על העתיד

סבע, שמשפחתו מתגוררת בדובאי, חבר אליה בתחילת השבוע בשל פגרת הנבחרות עד לחזרה לאימונים בטורקיה. מקורביו הסבירו את ההחלטה לגבי הנבחרת: "סבע לא יכול לשחק בנבחרת ישראל ולחזור אחר כך לטורקיה. יש לו מעמד שונה מאשר לשחקן יהודי מישראל, בדיוק כמו רמזי ספורי באנטליהספור.

"הוא לא יכול להרשות לעצמו ללבוש את מדי הנבחרת ואז להגיע לטורקיה, בטח כשהוא אחד השחקנים האהובים בדיארבקיר. הוא בן 34 וצריך לחשוב על העתיד שלו. אם הוא היה מגיע לנבחרת במעמד של שחקן הרכב זה היה אחרת, אבל רן בן־שמעון הסביר לו את מעמדו המקצועי. אין לו רצון לשרוף את עצמו".

סבע עצמו נמנע משיחות עם כלי תקשורת בישראל, מחשש שראיונות עימו יתורגמו לטורקית ויפגעו בו. "כל מילה שהוא יגיד תעשה לו נזק בטורקיה", אמרו בסביבתו.

מאה אחוז מוכנות

מהצד של ההתאחדות לא ניתנה הוראה כלשהי שהוא לא יכול להיות חלק מהסגל, על אף שמאז הפוסט ששיתפה רעייתו הוא עזב (זמנית) את מכבי חיפה וזומן רק פעם אחת לנבחרת. עם זאת, בהתאחדות מודעים לרגישות בזימונו. בין הצדדים קיימת הסכמה שקטה על סיום דרכו בנבחרת, גם בגלל גילו, לצד עתידו המקצועי בטורקיה או באיחוד האמירויות מאוחר יותר.

בינו לבין ההתאחדות קיימת הסכמה שקטה על סיום דרכו בנבחרת. דיא סבע ( FRANCK FIFE / AFP )

מאמן הנבחרת רן בן־שמעון התייחס לנושא: "אנחנו רוצים את השחקנים שלנו במאה אחוז מוכנות עם ראש נקי. אנחנו לא מסתכלים רק על היכולת של השחקן, אלא איך הוא תורם לשלם הגדול. אני מבין את המורכבות, אם שחקן צריך לחשוב אם זימון לנבחרת ישפיע על עתידו זה פחות נכון. לכן החלטנו בשיחה משותפת שזה לא מתאים".

הקנס למכבי ת"א בפרשת דוידה נשאר על כנו

למרות מתקפה חריגה מצד מכבי ת"א - שכללה מכתב נזעם שנשלח ליו"ר מינהלת הליגות, ארז כלפון, והופץ מיידית לתקשורת - במינהלת מסרבים לחזור בהם מהחלטתם. עילת הסערה: קנס בסך 10,000 שקל שהוטל על הצהובים בעקבות חגיגתו המתריסה של אושר דוידה מול אוהדי הפועל ת"א במהלך הדרבי. גם שיחת הרגעה שנערכה בתחילת השבוע בין כלפון למנכ"ל מכבי ת"א, ג'ק אנגלידיס, לא הביאה לשינוי בעמדת המינהלת.

במינהלת הבהירו למכבי ת"א - מועדון שהיה מיוזמי הקמתה ונחשב לאחד מגורמיה הדומיננטיים - כי העונש מוצדק, מתוך תפיסה שהתנהגותו של דוידה פגעה בתדמית הליגה, הובילה להסלמה ביציעים וסיכנה את המשך המשחק.

מנגד, במכבי ת"א הגיבו במכתב חריף שבו הודיעו כי אין בכוונתם לשלם את הקנס, ואף איימו לפנות לערכאות משפטיות. במינהלת לא נבהלו מאימוץ הקו התקיף: "לא ארשה ששחקן יחגוג מול יציע של קבוצה יריבה", הבהיר כלפון בשיחתו עם אנגלידיס, והדגיש כי סכום הקנס יקוזז מכרטסת החשבון של המועדון לאלתר.

במינהלת הבהירו למכבי ת"א שהעונש מוצדק. דוידה ( צילום: עוז מועלם )

הבלגן בין ירדן שועה לאלמוג כהן

במהלך הקיץ האחרון ניסו נציגיו של ירדן שועה למצוא עבורו קבוצה חדשה, אולם ללא הצלחה. אף מועדון לא היה מוכן להיענות לדרישות השכר של השחקן, כ־700־800 אלף אירו לעונה, לצד נכונות לשלם את סעיף השחרור שלו העומד על 1.5 מיליון אירו. בבית"ר ירושלים הבהירו לשועה מראש כי לא יעמדו בדרכו אם תתקבל הצעה העונה על התנאים הללו.

כעת, המתיחות הגדולה בין הכוכב לבין המאמן אלמוג כהן - שסיפסל את שועה בשלושת משחקי הליגה האחרונים ושילב אותו רק כמחליף בשלבים מאוחרים - הולכת ומסלימה. בסביבת המועדון הופתעו מהודעת ההרגעה הרשמית שפרסמה בית"ר במהלך השבוע בניסיון להכחיש את הקרע בין השניים. "היה פה ניסיון להוריד את גובה הלהבות, אבל בפועל הם רק החיו את הסיפור מחדש והודו שיש בעיה", אמרו גורמים המעורים בפרטים. "זו הודעה שחשפה את כל הבלגן מאחורי הקלעים. להוציא ציטוט ממחנה האימונים באוסטריה זה הכי קל, אבל מדובר באותו שחקן שפתח רק לאחרונה נגד המאמן שלו ברשתות החברתיות".