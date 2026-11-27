הפועל ת"א קיוותה להמשיך מהמקום שבו עצרה לפני פגרת הנבחרות ולחזק את אחיזתה בפסגת ליגת העל, אבל החזרה למגרשים הסתיימה עבורה באכזבה גדולה. האדומים נכנעו הערב (שישי) 2:0 למכבי פ"ת באצטדיון המושבה, במסגרת המחזור ה-11, והציגו יכולת רחוקה מזו שאפיינה אותם בתקופה האחרונה.

בסיום המשחק אליניב ברדה לא ניסה לחפש הסברים חיצוניים לתוצאה, והפנה את האצבע בעיקר לעבר הקבוצה שלו. "היו לנו שבועיים להתכונן, ובאנו ועשינו דברים לא נכון", אמר המאמן. "התעקשנו לשחק דרך האמצע, למרות שכל השבוע עבדנו על להגיע מהצדדים. לא הגיעה לנו אפילו נקודה. בדקות האחרונות כבר הימרנו, היה פחות ארגון וניסינו לייצר בלגן, כי הדברים המסודרים לא עבדו. ספגנו את השני, אבל זה לא משנה במשחק כמו שהצגנו היום".

גלריה לא אהב את מה שראה. אליניב ברדה ( צילום: עוז מועלם )

ברדה גם דחה מראש את האפשרות לתלות את ההפסד בנסיבות שסבבו את ההתמודדות: "הכל תירוצים. המחליפים היו מצוינים במשחקים הקודמים. שישי, לא הרטיבו את הדשא, הרכב אחר – הכל תירוצים. נרים את השחקנים ונתכונן לנתניה. אנחנו בטוחים שיהיה לנו קשה. קיבלנו היום הכנה למה שמצפה לנו בהמשך העונה".

גם עומרי אלטמן התקשה להסתיר את התסכול מהיכולת, ולא רק מהתוצאה: "לא ככה רצינו לחזור מהפגרה. מעבר לתוצאה, אנחנו לא מרוצים מהיכולת. צריך להסתכל קדימה ולהחזיר את הקבוצה לתלם לקראת יום חמישי. לא באנו באנרגיות הקבועות שלנו. ניסינו לחזור אחרי הפנדל, אבל ספגנו את השני וכבר היה קשה. מההתחלה זה לא היה מספיק טוב. צריך להבין מה לא עשינו נכון, וזה מתחיל מהגישה והאנרגיות. כולם מבינים את זה כבר בחדר ההלבשה ואני בטוח שנגיע אחרת ליום חמישי".

בצד השני, זיו אריה יכול היה להיות מרוצה מאוד מהדרך שבה שחקניו חזרו מפגרת הנבחרות. המאמן, שהכין את קבוצתו היטב למפגש עם המוליכה, הסביר כי הניצחון היה מבחינתו מטרה שהתגבשה עוד לפני שריקת הפתיחה: "יש ליגה נפרדת של חמש הגדולות, אבל מי שעקב אחרי המשחקים שלנו נגדן יודע שלא השתנה הרבה היום. מול מכבי חיפה היה לנו משחק ביד, נגד הפועל באר-שבע היו כל מיני המצאות שקרסנו בהן, וגם מול מכבי ת"א. אנחנו מכירים את הקבוצות האלה ויודעים שאפשר להתמודד איתן".

מכבי פ"ת יודעת להתמודד עם הגדולות. גיא חדידה עם איתי ברוך ( צילום: עוז מועלם )

אריה התייחס גם להחלטה לשחק עם שלושה בלמים, מערך שאינו בהכרח המועדף עליו: "אני פחות אוהב לשחק עם קו של חמישה בהגנה, אבל כרגע זה מה שנכון לקבוצה הזו. ידענו שלהפועל ת"א נוח גם עם 0:0, והיא יכולה להכריע בדקה ה-90. הבנו שאם נתגונן טוב יהיה לה קשה לייצר מצבים. יגידו שזה שחצני, אבל אני פשוט מכיר את הקבוצה שלי".

המאמן התייחס גם לפערים בין הקבוצות הבכירות לשאר הליגה, והבהיר שהוא לא חושב שהן בלתי ניתנות להכנעה: "אני באמת מכבד את כל הקבוצות הגדולות, אבל בלי להעליב אף אחת, זה עדיין לא ארסנל באמירויות או מנצ'סטר סיטי באיתיחאד. זה קשה, אבל תמיד צריך לנסות, ואנחנו מנסים. אני חושב שאנחנו הקבוצה הקטנה, פרט לנתניה, שהיא לא קטנה, שמנצחת קבוצה גדולה. אני שמח שאנחנו הראשונים".