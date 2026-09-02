הפועל באר-שבע כבר הייתה בדרך לניצחון שהיה מצמיד אותה לפסגה, אבל שער דרמטי עמוק בתוספת הזמן של הפועל חיפה מהנקודה הלבנה קבע הערב (רביעי) 2:2 בטרנר. האלופה שמטה פעמיים יתרון, ובמקום שלוש נקודות הסתפקה בנקודה בלבד.

אליאל פרץ העלה את הפועל חיפה ליתרון בדקה ה-24, אבל אלון תורג'מן סיפק ביצוע נהדר בדקה ה-50 והשווה. באר-שבע המשיכה ללחוץ ובדקה ה-66 ג'בון איסט החזיר את היתרון למארחת. אלא שהפועל חיפה לא ויתרה, ובדקה ה-96 נאור סבג דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאת המשחק.

גלריה כועס. קוז'וך ( צילום: הרצל יוסף )

בבאר-שבע יצאו מאוכזבים בעיקר מהאופן שבו המשחק ברח להם לקראת הסיום. "זה לא קשור לתוספת הזמן", אמר המאמן רן קוז'וך. "הפועל באר-שבע היא הפועל באר-שבע בגלל הפילוסופיה שלה, ואם בדקות האחרונות אנחנו הולכים כמו פחדנים אחורה, זה לא אנחנו".

קוז'וך כבר הפנה את המבט למשחק הבא מול מכבי ת"א: "נצטרך לעשות את מה שעשינו ב-94 דקות. יהיה לנו סגל איכותי מספיק לעונה באירופה, ננסה לשמור את הסגל הזה בריא". על הרכש החדש אמנקווה פורסון אמר המאמן: "הוא אמור להביא הרבה דריבל, אני מקווה שגם שערים".

שחקני הפועל חיפה חוגגים את השוויון הדרמטי בסיום המשחק ( צילום: הרצל יוסף )

מהעבר השני, חיים סילבס היה מרוצה בעיקר מהתגובה של שחקניו במחצית השנייה. "הייתי מאוד מאוכזב מהגישה שלנו במחצית הראשונה - נרפים, לא פיזיים, מאוד לא מאפיין אותנו", אמר. "בחצי השני עלינו עם גירסה יותר אמיצה. אחרי הגול התחלנו להסס בלחץ ומיד ספגנו, אבל זה שיעור טוב בשביל כולנו - לא יורדים אחורה גם אחרי שאתה מבקיע".

"אני שמח שבסופו של דבר הצלחנו לצאת מפה עם נקודה", הוסיף סילבס. "באר-שבע קבוצה נהדרת והיתה טובה מאיתנו לכל אורך המשחק, צריך להגיד את זה. יש לנו שחקנים טובים, אופי חזק, נלחמנו בכל הכוח כדי לחזור למשחק".