פרסום ראשון | אחרי ברדה: שלושת כוכבי הפועל ת"א שסגרו עקרונית לעונה הבאה

בהמשך לפרסום ב-ynet על הארכת חוזהו של ברדה עד 2029, האדומים פועלים להשאיר שלושה משחקני המפתח - אסף צור, הקפטן פרנאן מאיימבו והמגן מרקוס קוקו. השוער צפוי להאריך את חוזהו בשנתיים או שלוש נוספות ולזכות בשדרוג משמעותי בשכר. השלמת הסיכום עם הקפטן והמגן תבטיח שבעה זרים חתומים לעונה הבאה, עתידו של בואטנג עדיין לא הוכרע