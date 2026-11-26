אחרי הארכת חוזהו של אליניב ברדה עד 2029, שנחשפה לראשונה ב-ynet, בהפועל ת"א הגיעו לסיכום עקרוני עם שלושה משחקני המפתח לקראת העונה הבאה, בהמשך למדיניות שימור השלד הנוכחי: השוער אסף צור, הקפטן פרנאן מאיימבו והמגן מרקוס קוקו.
במקרה של צור, שוער הנבחרת, מדובר במהלך רחב יותר ממימוש האופציה בחוזהו לעונה הבאה. הצדדים סיכמו עקרונית על הארכת ההתקשרות בשנתיים או שלוש נוספות, לצד שדרוג משמעותי בשכרו.
מאיימבו וקוקו קרובים להשלמת הסיכום על המשך דרכם בוולפסון, לאחר משא ומתן ממושך בין הצדדים. אם המהלך יושלם, להפועל יהיו שבעה זרים חתומים לעונה הבאה.
נכון לעכשיו, מאיימבו וקוקו הם שניים משלושת הזרים שטרם מחזיקים בחוזה לעונה הבאה. השלישי הוא עמנואל בואטנג, שבעניינו תתקבל החלטה בהמשך. הישארותו אינה מובטחת, כחלק מהרצון של המועדון לשדרג את הסגל.