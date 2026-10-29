יותר משלוש שנים שהספורט הבינלאומי נעדר מישראל, ומאז 7 באוקטובר 2023 נאלצת גם נבחרת ישראל בכדורגל לנדוד בין מגרשים בחו"ל. בהתאחדות אומרים כבר תקופה ארוכה כי יפנו לאופ"א בבקשה לחזור לארח בארץ רק בעיתוי נכון ובטוח - מתוך הבנה כי תעמוד לרשותם הזדמנות אחת בלבד.

יותר משלוש שנים שהספורט הבינלאומי נעדר מישראל, ומאז 7 באוקטובר 2023 נאלצת גם נבחרת ישראל בכדורגל לנדוד בין מגרשים בחו"ל. בהתאחדות אומרים כבר תקופה ארוכה כי יפנו לאופ"א בבקשה לחזור לארח בארץ רק בעיתוי נכון ובטוח - מתוך הבנה כי תעמוד לרשותם הזדמנות אחת בלבד.

יותר משלוש שנים שהספורט הבינלאומי נעדר מישראל, ומאז 7 באוקטובר 2023 נאלצת גם נבחרת ישראל בכדורגל לנדוד בין מגרשים בחו"ל. בהתאחדות אומרים כבר תקופה ארוכה כי יפנו לאופ"א בבקשה לחזור לארח בארץ רק בעיתוי נכון ובטוח - מתוך הבנה כי תעמוד לרשותם הזדמנות אחת בלבד.

ברמה המדינית נמנעים מלהתערב, מתוך תפיסה שמדובר בהחלטה של אופ"א. לצד זאת, הכדורגל הישראלי סובל מקריאות מתגברות לחרם - החל מסירוב הנבחרת האירית לשתף פעולה, ועד להעתקת משחקי החוץ של הפועל באר־שבע למגרשים נייטרליים. עם זאת, עצם העובדה שבניגוד לרוסיה ובלארוס הכדורגל הישראלי לא הושעה וממשיך לפעול בזירה הבינלאומית, נחשבת להישג משמעותי.

ברמה המדינית נמנעים מלהתערב, מתוך תפיסה שמדובר בהחלטה של אופ"א. לצד זאת, הכדורגל הישראלי סובל מקריאות מתגברות לחרם - החל מסירוב הנבחרת האירית לשתף פעולה, ועד להעתקת משחקי החוץ של הפועל באר־שבע למגרשים נייטרליים. עם זאת, עצם העובדה שבניגוד לרוסיה ובלארוס הכדורגל הישראלי לא הושעה וממשיך לפעול בזירה הבינלאומית, נחשבת להישג משמעותי.

ברמה המדינית נמנעים מלהתערב, מתוך תפיסה שמדובר בהחלטה של אופ"א. לצד זאת, הכדורגל הישראלי סובל מקריאות מתגברות לחרם - החל מסירוב הנבחרת האירית לשתף פעולה, ועד להעתקת משחקי החוץ של הפועל באר־שבע למגרשים נייטרליים. עם זאת, עצם העובדה שבניגוד לרוסיה ובלארוס הכדורגל הישראלי לא הושעה וממשיך לפעול בזירה הבינלאומית, נחשבת להישג משמעותי.