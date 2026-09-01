עכשיו זה רשמי: הפועל באר-שבע הודיעה היום (שלישי) על החתמתו של אדריאן אוגריסה (29), חלוצה הפרואני של עירוני קריית שמונה, על חוזה לשלוש עונות. מדובר באחד המהלכים המפתיעים של האלופה בחלון ההעברות, שכן עד לאחרונה היא כלל לא תכננה לצרף חלוץ זר נוסף לסגל.

אוגריסה היה אחד השחקנים הבולטים בליגת העל בעונה שעברה. הוא כבש 20 שערים בכל המסגרות וסיים כסגן מלך שערי הליגה, וגם את העונה הנוכחית פתח היטב עם ארבעה שערים בכל המסגרות. היכולת שהציג בקריית שמונה הפכה אותו לאחד הזרים המבוקשים בליגה, וכעת הוא עושה את הקפיצה לאלופה.

אדריאן אוגריסה חתם בהפועל באר-שבע ( צילום: האתר הרשמי של הפועל באר-שבע )

"נרגש לחתום בשורות אלופת המדינה", אמר אוגריסה לאחר החתימה. "מודה לצוות המקצועי ולהנהלה על האמון בי. אני בטוח שיחד נוכל לעשות דברים גדולים ולעמוד בכל היעדים שיוצבו בפנינו".

המהלך להבאתו נולד בין היתר בעקבות השינויים בתוכניות הרכש של באר-שבע. במועדון קיוו לצרף בלם וקשר מרכזי זרים ולהשלים בכך את מכסת שמונת הזרים, אך לאחר שהמשא ומתן עם הבלם שאותו רצו לא הבשיל, הוחתם עידן נחמיאס, שחזר לישראל מלודוגורץ. צירופו של בלם ישראלי פינה לבאר-שבע אפשרות להשתמש במקום של זר בעמדה אחרת, והיא ניצלה אותה כדי ללכת על אוגריסה.

הגעתו של הפרואני מוסיפה עומק משמעותי לחלק הקדמי של רן קוז'וך. מי שעלול להיפגע מהמהלך הוא עמית אוחנה הצעיר, שכבש את שער הבכורה שלו בליגת העל בניצחון 1:2 על הפועל ר"ג במחזור האחרון, וכעת צפוי לרדת בהיררכיית החלוצים.

ובאר-שבע עדיין לא סיימה את מסע הרכש. האלופה סיכמה גם על צירופו בהשאלה של קשר נוריץ', אמנקווה פורסון בן ה-23, ששיחק בעבר בזלצבורג לצד אוסקר גלוך ורשם גם הופעות בליגת האלופות. הקשר הגנאי צפוי להגיע לישראל ולהפוך לזר השמיני בסגל של קוז'וך.