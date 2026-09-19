מכבי חיפה תארח הערב (שבת, 20:00) את עירוני טבריה, וברק בכר רוצה לצאת לפגרת הנבחרות מהמקום השני. אחרי הניצחון המרשים על עירוני קריית שמונה, ברור כי הירוקים מגיעים כפייבוריטים, אך בכר הדגיש בפני שחקניו כי טבריה היא קבוצה עם אופי, שאינה נשברת ומצליחה לעשות חיים קשים ליריבות שלה.
"אנחנו צריכים לבוא צנועים. אסור להסתנוור מהתוצאה מול ק"ש, אסור לזלזל בטבריה לרגע, ובכלל - כל קבוצה בליגת העל מסוכנת", אמר שחקן בקבוצה.
בכר צפוי לבצע שני שינויים לעומת ההרכב שניצח את ק"ש. נעם שטייפמן הצעיר, שעלה מהספסל, כבש וזכה לזימון לנבחרת הבוגרת, יפתח במרכז ההגנה במקום צונאמי, שסובל ממתיחה במפשעה. קנג'י גורה יפתח במקומו של יאיר מרדכי בכנף השמאלי.
מי שהרשים במיוחד מול ק"ש היה הרכש האחרון של הירוקים, פדרו ברזאו, שיזכה הערב לערוך את הופעת הבכורה שלו בסמי עופר, לעיני הקהל הירוק שימלא את האצטדיון. גיא מלמד יחזור לסגל של הירוקים, אך צפוי להמתין להזדמנות מהספסל, בעוד סילבה קאני הפצוע לא ייכלל בסגל.