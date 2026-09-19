מכבי חיפה תארח הערב (שבת, 20:00) את עירוני טבריה, וברק בכר רוצה לצאת לפגרת הנבחרות מהמקום השני. אחרי הניצחון המרשים על עירוני קריית שמונה, ברור כי הירוקים מגיעים כפייבוריטים, אך בכר הדגיש בפני שחקניו כי טבריה היא קבוצה עם אופי, שאינה נשברת ומצליחה לעשות חיים קשים ליריבות שלה.

מכבי חיפה תארח הערב (שבת, 20:00) את עירוני טבריה, וברק בכר רוצה לצאת לפגרת הנבחרות מהמקום השני. אחרי הניצחון המרשים על עירוני קריית שמונה, ברור כי הירוקים מגיעים כפייבוריטים, אך בכר הדגיש בפני שחקניו כי טבריה היא קבוצה עם אופי, שאינה נשברת ומצליחה לעשות חיים קשים ליריבות שלה.

מכבי חיפה תארח הערב (שבת, 20:00) את עירוני טבריה, וברק בכר רוצה לצאת לפגרת הנבחרות מהמקום השני. אחרי הניצחון המרשים על עירוני קריית שמונה, ברור כי הירוקים מגיעים כפייבוריטים, אך בכר הדגיש בפני שחקניו כי טבריה היא קבוצה עם אופי, שאינה נשברת ומצליחה לעשות חיים קשים ליריבות שלה.