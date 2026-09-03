נבחרת ישראל תפתח בעוד פחות משלושה שבועות את קמפיין ליגת האומות שלה, ומספר ימים לפני כן יפורסם הסגל הלאומי, שלא יכלול את הלגיונר שנמצא בכושר הטוב ביותר - דיא סבע. היעדרותו מהסגל אינה נובעת משיקולים מקצועיים, ונראה כי הקשר בן ה־33 סיים את דרכו במדים הלאומיים.

ההחלטה שלא לזמן את קשר אמדספור אינה קשורה ליכולתו על הדשא. קבוצתו מדורגת במקום החמישי בליגה הטורקית הבכירה לאחר שלושה מחזורים, ולסבע יש כבר שני שערים העונה - כולל שער ניצחון במחזור האחרון מול טרבזונספור של מוחמד סלאח. סבע, שהעלה את אמדספור מהחבל הכורדי בטורקיה (מהעיר דיארבקיר) לליגה הבכירה, משתכר 1.3 מיליון אירו בעונה. למרות זאת, קיימת הבנה בין השחקן, הנבחרת וההתאחדות כי במצב הפוליטי הנוכחי, בלתי אפשרי שסבע ילבש את המדים הלאומיים.

גלריה שחקן נבחרת ישראל דיא סבע ( FRANCK FIFE / AFP )

המאמן הלאומי, רן בן־שמעון, טען בעבר כי הוא מעוניין לזמן את סבע למרות המורכבות הפוליטית. גם במהלך התייעצויות מקצועיות אחרונות ותדרוכים תקשורתיים לקראת פתיחת ליגת האומות במשחק באוסטריה ב־24 בחודש, הבהיר המאמן כי מאחר שהנבחרת תקיים ארבעה משחקים בפרק זמן מצומצם מול אוסטריה, אירלנד וקוסובו, יש צורך בסגל רחב והוא היה רוצה שסבע יהיה חלק ממנו. אלא שבפועל, בן־שמעון לא יזמן אותו לאחר שבהתאחדות הבהירו את עמדתם החד־משמעית נגד המהלך.

זיכרונות משגיב יחזקאל

סבע משחק בטורקיה, בה האווירה אנטי־ישראלית במיוחד, ומלווה בהתבטאויות קיצוניות של הנשיא ארדואן. שגיב יחזקאל נעצר בעבר בעקבות מחווה למען החטופים כששיחק באנטליהספור, ואילו רמזי ספורי שמשחק באותה קבוצה בליגת המשנה לא נמצא בתוכניות של הנבחרת. ההתאחדות וסבע עצמו מבינים כי זימונו של הקשר עלול להוביל לסערה גדולה ולפגיעה משמעותית בו אישית.

"אם סבע יזומן לנבחרת ישראל, הוא לא יוכל להמשיך ולשחק בטורקיה", אמרו גורמים בנבחרת ישראל. "היחסים בין המדינות ברורים. אם סבע ילבש את המדים עם הדגל שלנו, הוא יהיה בבעיה שם. גם בישראל תהיה בעיה אם יזמנו אותו, ולכן ישנה הסכמה שקטה שהוא לא יהיה יותר חלק מנבחרת ישראל".

סבע נעדר מנבחרת ישראל מזה שנתיים, מאז המשחק נגד בלגיה בליגת האומות. בן־שמעון טען בעבר כי סבע ביקש שלא להגיע אם אינו מתוכנן להיות שחקן הרכב, כדי לנצל את הפגרה להתאוששות ולזמן איכות עם משפחתו. לקראת זימון אחר אמר מאמן הנבחרת כי בשל המעבר לטורקיה סבע ביקש שלא להגיע לשלוש התכנסויות שונות: "סבע עבר לטורקיה, התקשר אליי וביקש שלא לבוא. הסברתי לו שאני מכבד את זה, אבל ברגע שאצטרך אותו - אקרא לו".

שגיב יחזקאל עם המחווה לחטופים במדי אנטליהספור - שהובילה למעצרו בטורקיה ( צילום: האתר הרשמי של אנטליהספור )

הפוסט והמעבר לאמירויות

מעבר לכך, פוסט ששיתפה אשתו של סבע זמן קצר אחרי 7 באוקטובר הוביל בסופו של דבר להשאלתו ממכבי חיפה לקבוצה באמירויות. למרות שחזר מאז לישראל, האירוע הוביל לכך שבשלוש השנים האחרונות הוא שותף במשחק נבחרת אחד בלבד (מול בלגיה), בעיקר מחשש מתגובת הקהל, לצד הבקשה לאפשר לו להתאקלם בטורקיה. על אף שסבע התראיין לאחרונה ואמר כי יתאם כל זימון עתידי מול הצוות המקצועי, שני הצדדים אינם מעוניינים בכך כעת, ונראה כי דרכו בנבחרת ישראל הגיעה לסיומה.

לפני ההגעה: ללינדאל התייעץ עם אסאנטה

אחד השחקנים המעניינים שנחתו בחלון הנוכחי בליגת העל הוא ההולנדי יאניק ללינדאל, שמייצג את נבחרת סורינאם וחתם בהפועל ת"א. יש לו רזומה של 34 משחקים כמגן בליגה ההולנדית הבכירה עם וולנדאם, והוא הגיע לוולפסון רק אחרי התייעצות והמלצות מצד יריבו מעבר לכביש, טייריס אסאנטה.

אסאנטה הגיע למכבי ת"א מדן האג, שמשחקת בליגה השנייה בהולנד, וכאשר ללינדאל נחת בארץ הוא סיפר כי התייעץ איתו לפני כן והוא המליץ לו לחתום בהפועל ת"א. השניים שיחקו בעבר בנבחרות הצעירות של הולנד, והתמודדו זה מול זה מספר פעמים בליגת המשנה.

ללינדאל, שהיה מועמד גם למכבי ת"א כמחליפו של רוי רביבו, התייעץ עם עוד שני שחקני ליגת העל בעבר: צ'ארון שרי ששיחק במכבי חיפה ומייצג גם הוא את סורינאם, ועם אימראן אולאד עומאר, הקשר ההולנדי־מרוקאי ששיחק בעבר בהפועל באר־שבע.

המליץ לללינדאל להגיע ארצה. טייריס אסנטה ( צילום: אתר מכבי ת"א )

דור פרץ לחץ ותיווך, מכבי ת"א שילמה ביוקר

מאז עזיבתו של גבי קניקובסקי את מכבי ת"א בקיץ שעבר, העביר הקפטן דור פרץ מסרים חד־משמעיים להנהלה: מדובר באובדן מקצועי קשה ובמכה לחוסן של חדר ההלבשה. הקשר עזב בשעתו כשחקן חופשי רק בשל פער של 100 אלף אירו בדרישות השכר העונתיות שלו.

פרץ שמר על קשר רציף עם קניקובסקי, ואפילו קרא לבתו גבריאל על שם חברו. גם בימים שקדמו לסיכום, עוד בטרם החל המו"מ הרשמי מול ההונגרים, פרץ שוחח עם הקשר ושימש כמעין מתווך מול הנהלת הצהובים.

החזרתו של קניקובסקי עלתה למועדון ביוקר: תשלום דמי העברה של 1.2 מיליון אירו לפרנצווארוש (לאחר שעזב אליה בחינם), חוזה לארבע שנים בשכר של 525 אלף אירו לעונה - סכום גבוה בהרבה מזה שדרש בעבר ונדחה (לאחר שהשתכר בקריית־שלום כ־270 אלף אירו בלבד) - וכן גילום מיסוי בגובה של כרבע מיליון אירו. בשורה התחתונה, המחדל הניהולי הוביל להפסדים של מיליוני שקלים.

שמר על קשר רציף עם קניקובסקי. דור פרץ ( צילום: עוז מועלם )

הרפורמה שהכפילה את מעבר השחקנים הצעירים

אחד החוליים המרכזיים בכדורגל הישראלי, שייצר לאורך השנים התנהלות צורמת, היה נושא הסגר השחקנים הצעירים. החל מיום הולדתם ה־15, נמנעה משחקנים - כולל אלו מקצה הסגל שאינם זוכים לדקות משחק - האפשרות לעזוב את מועדונם. המציאות הזו הובילה במקרים רבים לפרישת כישרונות עקב דרישות כספיות בלתי מפוקחות מצד המועדונים, שהועדפו על פני טובת השחקנים. האפשרות היחידה לעקוף זאת הייתה הגשת טופס הסגר לפני גיל 15, תהליך שגבה לעיתים משאבים כספיים לא מבוטלים.

כעת הובילה ועדה מיוחדת בהתאחדות לכדורגל מהפך משמעותי: מעתה, גם מעל גיל 15 שחקנים יישארו במועדונים רק בכפוף לחתימה על חוזה אישי. בהיעדר חוזה כזה, תעמוד בפניהם הזכות לעבור מועדון בכל גיל. השלכות הרפורמה כבר ניכרות בשטח. בעוד שטרם השינוי עברו כ־500 שחקנים בלבד מעל גיל 15 בין קבוצות שונות, בשנה החולפת הוכפל המספר והוא חוצה כעת את רף ה־1,000.

ועוד ארבע קטנות

מציאה אנגלית. הרכש החדש והמסקרן מאוד של הפועל באר־שבע, אמנקווה פורסון, שחתם ונרשם לליגה האירופית, הגיע בהשאלה ללא תמורה מנוריץ' מליגת המשנה באנגליה. הקשר הגנאי השתכר כמיליון ליש"ט בעונה, והאנגלים ישלימו את מלוא שכרו בבאר־שבע, שתשלם לו 300 אלף אירו (כ־260 אלף ליש"ט). בחוזה ההשאלה יש גם סעיף רכישה בסכום של ארבעה מיליון אירו.

אין דיל. בימים האחרונים התעניינה הפועל באר־שבע במספר שחקנים של מכבי נתניה (מאור לוי, למשל), אבל התשובה של הקבוצה מהשרון הייתה שאין סיכוי למעבר כזה - בין היתר בגלל היריבות העזה בין שני המועדונים.

בנתניה סירבו לשחרר לבאר-שבע. מאור לוי ( צילום: עוז מועלם )

כאן הקפטן. בנבחרת ישראל שוקלים לזמן את הקפטן אלי דסה לקראת פתיחת קמפיין ליגת האומות, זאת למרות שאין לו קבוצה מאז שעזב את ניימכן והוא מתאמן לבדו. דסה הוא שחקן חופשי ומחכה לחתום בקרוב במועדון אירופי אחר.