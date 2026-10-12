חברת "עלית קפיטל", בעלת השליטה הנוכחית במכבי נתניה בהובלת רוס קסטין, שרכשה את המניות מאייל סגל וחברת ראומן בע"מ, הגישה תביעה נגד הבעלים הקודם למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל על סך 9.5 מיליון שקל.

חברת "עלית קפיטל", בעלת השליטה הנוכחית במכבי נתניה בהובלת רוס קסטין, שרכשה את המניות מאייל סגל וחברת ראומן בע"מ, הגישה תביעה נגד הבעלים הקודם למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל על סך 9.5 מיליון שקל.

חברת "עלית קפיטל", בעלת השליטה הנוכחית במכבי נתניה בהובלת רוס קסטין, שרכשה את המניות מאייל סגל וחברת ראומן בע"מ, הגישה תביעה נגד הבעלים הקודם למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל על סך 9.5 מיליון שקל.