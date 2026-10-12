חברת "עלית קפיטל", בעלת השליטה הנוכחית במכבי נתניה בהובלת רוס קסטין, שרכשה את המניות מאייל סגל וחברת ראומן בע"מ, הגישה תביעה נגד הבעלים הקודם למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל על סך 9.5 מיליון שקל.
"עלית קפיטל" רכשה את מועדון מכבי נתניה עבור 3.5 מיליון דולר ובתביעה נטען כי סגל הפר את התחייבויותיו במסגרת הסכם מכירת הקבוצה שנחתם במאי 2025, לפיו היה עליו לכסות את כלל חובותיה והתחייבויותיה של מכבי נתניה עד לתום עונת 2024/2025, וכן לוודא כי החברה תהיה נקייה לחלוטין מחובות עד לסוף שנת 2025.
עוד נטען בתביעה כי למרות ש"עלית קפיטל" שילמה את התחייבותה בסך 3.5 מיליון דולר, "עדיין קיימים בחברה חובות והתחייבויות רבות", שטרם נפרעו על ידי סגל.
סגל נדרש במכתב מ"עלית קפיטל" לשלם את החובות בחודש מאי האחרון אבל לא עשה כן ולכן הוגשה התביעה. תגובתו של סגל תובא לכשתתקבל.