השידוך בין רן בן שמעון למכבי חיפה יוצא לפועל. המאמן הלאומי היוצא, שהתפטר מנבחרת ישראל, סיכם את תנאיו בשורות הירוקים למשך עונה וחצי וצפוי להרוויח 350 אלף אירו לעונה - בדומה לשכר שהרוויח ברק בכר. על כוונתו של בן שמעון לעזוב את הנבחרת פורסם לראשונה ב-ynet, כמו גם הרצון של חיפה להחתימו.
בן שמעון צפוי עוד להיפגש בהמשך היום עם נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, שם ייסגרו הפרטים האחרונים לקראת החתימה הרשמית. אימון הבכורה שלו בכפר גלים יהיה כבר ביום ראשון הקרוב, כאשר משחק הבכורה שלו על הקווים במכבי חיפה צפוי להיות בעוד כשבוע וחצי, ב-28 בנובמבר, נגד בני סכנין במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל.
כעת, ברק בכר, שהתפטר לפני 11 ימים ממכבי חיפה, צפוי לעשות את הדרך ההפוכה מבן שמעון ולהתמנות למאמנה הבא של נבחרת ישראל, כפי שנחשף ב-ynet.
לבן שמעון יש כבר שני אנשי צוות מהנבחרת שמועסקים במכבי חיפה: מאמן השוערים איתי זליפה והפסיכולוג אלעד אשכנזי, שנחשב למקורב מאוד למאמן. לכן, אם לא יהיו הפתעות מיוחדות, בן שמעון צפוי להביא עמו לכל היותר עוזר מאמן אחד, כאשר אחת האפשרויות היא גל כהן, שמשמש בתפקיד זה בנבחרת.
בין בן שמעון לשחר היו בעבר מתיחויות רבות, והפגישה הצפויה ביניהם נועדה גם ללבן את המחלוקות מהעבר, לפני שהצדדים יסגרו את הפרטים הכלכליים האחרונים. השניים כבר מכירים את מסגרת השכר בעקבות מסרים ראשוניים שהועברו ביניהם, ונראה כי נותרו פרטים קטנים בלבד בדרך לסיכום.