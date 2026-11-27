הפועל באר שבע הפסידה אמש (חמישי) 2:1 לבשיקטאש בליגה האירופית, אבל בתגובות בטורקיה תפס הכדורגל רק חלק מהכותרות. המהומות ביציעים בבאטומי, שהביאו להפסקת המשחק לכחצי שעה, העניקו לניצחון משמעות פוליטית ולאומית מבחינת המארחת. אחרי שריקת הסיום הגיעו האשמות כלפי המשטרה הגיאורגית ואופ"א, מחוות תמיכה בפלסטינים - וגם תלונה מצד נשיא בשיקטאש על המפגשים החוזרים עם קבוצות ישראליות.

"חוסר המזל שלנו הוא שבכל שנה אנחנו מוגרלים מול קבוצות ישראליות", אמר נשיא המועדון סרדל אדאלי לאחר המשחק. הוא הסביר שבכוונתו לפנות לאופ"א כדי לוודא שאם קבוצתו שוב תוגרל מול יריבה מישראל, לא יחזרו הבעיות שליוו את ההתמודדות בבאטומי. אדאלי האשים את המשטרה הגיאורגית בהתערבות בלתי מידתית, ולדבריו, בשעה שהשוטרים נכנסו לפעולה לא התרחש ביציע אירוע שהצדיק תגובה כה חריפה.

אוהדי בשיקטאש מתעמתים עם השוטרים ( צילום: מישל בשני )

אדאלי מסר כי שני אוהדים שנפצעו כבר שוחררו מבית החולים, וכי באותה שעה כעשרה אוהדים עדיין היו במעצר וצפויים להשתחרר. הוא הודה לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, שלדבריו התקשר והתעדכן במתרחש, וכן לשרים ולראשי המועדונים שהביעו תמיכה. הנשיא הזכיר גם את המסע המסובך של הקבוצה לגיאורגיה, שכלל נסיעה יבשתית של שלוש עד ארבע שעות לאחר שמטוסה לא הצליח לנחות בבאטומי בשל תנאי מזג האוויר.

גלריה אוהדי בשיקטאש פצועים אחרי המהומה מול הפועל באר-שבע ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

אוהד בשיקטאש מפונה על אלונקה אחרי המהומה מול הפועל באר-שבע ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

את האופן שבו נתפס המשחק בבשיקטאש ביטא הקשר סאליח אוזג'אן: "המשחק הערב הפך לעניין לאומי, ואנחנו חוזרים הביתה עם שלוש נקודות". הקשר סיפר שהשחקנים הרגישו את תמיכת אוהדי הקבוצות האחרות בטורקיה, והסביר שהאירועים ביציעים הפכו את הניצחון למשמעותי עוד יותר עבורם.

גם בתקשורת הטורקית העניקו לתוצאה משמעות החורגת מהמאבק על הנקודות. בסבאח, הפרשן מוסטפא צ'ולג'ו האשים את אופ"א בפגיעה בזכויותיה הספורטיביות של בשיקטאש ודרש ממנה, במקום לשקול עונש למועדון, "להעניש את עצמה ולהתנצל בפני טורקיה ובשיקטאש". עורך הספורט מוראט אוזבוסטן כתב כי "משמעות הניצחון הזה גדולה הרבה יותר משלוש נקודות", ותיאר את הקבוצה כמי שהתמודדה עם היריבה על הדשא ועם הלחץ והאלימות מחוצה לו.

באתר הורייט, הפרשנית באנו ילקובאן לקחה את החגיגות צעד נוסף: "נדמה לי שהשער השני של בשיקטאש נחגג בהתלהבות לא רק בטורקיה, אלא גם בפלסטין". בטורה היא קראה להשעיית הקבוצות הישראליות, והבליטה את ההתלכדות של המועדונים הטורקיים סביב בשיקטאש במהלך הערב הסוער.

מהומה בין שחקני הפועל באר-שבע לבין שחקני בשיקטאש ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

ניב יהושע מול אילהאן פקילי ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

שחקני בשיקטאש הצטלמו מול שלט תמיכה בפלסטינים, והמגן קסום ואטארה לקח דגל פלסטיני מהיציע וכיסה באמצעותו את הכיתוב UEFA בשולי המגרש. באתר beIN הטורקי שיבחו את המחווה.

אוהדי בשיקטאש בהפגנה פרו-פלסטינית ( צילום מסך )

לצד זאת, בפרשנות המקצועית הודו שבאר שבע הקשתה על המנצחת. בסבאח ציין פאטיח דואן שהעובדה שהשוער דואן אלמדר היה המצטיין במחצית הראשונה, עם שלוש-ארבע הצלות ברורות, המחישה את הבעיות של בשיקטאש. הוא ייחס את השיפור לאחר ההפסקה לחילופים ההתקפיים ולביטחון שהעניק השער הראשון.