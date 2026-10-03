מספר שעות לאחר ש פוצצה מסיבת העיתונאים של נבחרת אירלנד , קיימה נבחרת ישראל הערב (שבת) מסיבת עיתונאים משלה לקראת המפגש הטעון מחר (21:45) בבאצ'קה טופולה, במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות. ההתמודדות, אותה הייתה אמורה לארח הנבחרת מהאיים הבריטיים באצטדיון אביבה בדבלין, תתקיים בסרביה ללא קהל בשל המחאה הגדולה נגד צמד המשחקים מול ישראל.

לאחר שלושה משחקים בקמפיין, החבורה של רן בן שמעון אספה נקודה אחת בלבד, לאחר ה-0:0 במשחק האחרון נגד קוסובו. בעקבות האכזבה הגדולה במפגש הראשון מול ה"בנים בירוק", שהסתיים בתבוסה 3:0 צורבת, הכחולים-לבנים רוצים לשמור על סיכויים לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית, ובעיקר לספק לאוהדים בישראל נקמה ספורטיבית ראויה. ענאן חלאילי לא יהיה כשיר להתמודדות.

בן שמעון ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

"אני יודע שאיכזבנו מדינה שלמה במשחק הקודם, אני לא מנותק", אמר בן שמעון בפתח הדברים. "המטרה היא שמי שיראה אותנו יהיה גאה בנו, ויש לנו לשפר הרבה פרמטרים כדי שזה יקרה. נצטרך להגיב לאינטנסיביות ולאגרסיביות האירית. הדגשים הם בעיקר בנושא גישה. אנחנו נבחרת טובה, איכותית ונראה מה למדנו מהמשחק הקודם ואיך אנחנו מגיבים לאתגר הקרוב".

על הדברים של מאמן אירלנד, על כך שישראל באה להשיג נקמה בעקבות המשחק הראשון: "המערכת שלי והנבחרת שלי צריכה מיקוד מקסימאלי - ואני צריך לדאוג שנעשה את ההכנה האופטימלית ביותר. אני רוצה שהשחקנים יבואו למשחק מפוקסים רק במה שקורה על המגרש".

על האמוציות הפוליטיות סביב המשחק: "שום פוליטיקה לא מעניינת - ושם כל הפוקוס שלי. אני לא משתמש בשום אלמנט פוליטי כדי לעורר אצל השחקנים שלי מוטיבציה - אתם יכולים להיות בטוחים בזה. היו הרבה התבטאויות סביב המשחק - אבל אין לי כוונה להיגרר לשם".

במהלך מסיבת העיתונאים שאל עיתונאי אירי כיצד התמיכה של האוהדים הישראלים במשחק האחרון בצה"ל מתיישבת עם האמירה לפני שבוע כי 'נבחרת ישראל לא רוצה לערב פוליטיקה בספורט'. על הדברים האלה השיב ראש מערך הדוברות של ההתאחדות, שלומי ברזל: "אתה יכול לתת לי דוגמה אחת למדינה שבה האזרחים לא מתגאים בצבא שמגן עליהם? אנחנו בפירוש מתגאים בצבא שלנו, אין בזה שום דבר פוליטי".