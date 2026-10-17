המחזור השביעי בליגת העל נפתח היום, ויש לנו מוליכה חדשה: מכבי חיפה שרשמה ניצחון חמישי ברציפות - 1:2 על מכבי פ"ת. היא תמתין ליום שני כדי לראות אם היא שומרת עליו ותקווה שמכבי ת"א לא תנצח את בית"ר ירושלים בטדי. גם הפועל ת"א הראתה שהיא חזק בעניינים עם 0:1 קטן אך חשוב על טבריה.

מכבי פ"ת - מכבי חיפה 2:1 | מכבי חיפה המשיכה הברצף הניצחונות שלה, כשחזרה מפיגור בדרך ל-1:2 בחוץ על מכבי פ"ת ועלתה לפחות זמנית למקום הראשון. זהו ניצחון חמישי ברציפות לירוקים, לראשונה מאז 2023, בעוד המארחת ספגה הפסד חמישי רצוף. לעיני יותר מ-9,000 אוהדים ירוקים, אייל אינברום העלה את פ"ת ליתרון בדקה ה-13 בבעיטה מסובבת לחיבורים. הקבוצה של זיו אריה הייתה קרובה להגדיל את היתרון, אבל לירן חזן פגש את המשקוף ואווסו החמיץ מול שער ריק.

ההחמצות עלו למארחת ביוקר: בדקה ה-62 אזולאי נגח פנימה קרן של קני סייף, וכעבור ארבע דקות שטייפמן השלים את המהפך בנגיחה מקרן של ברוניניו. בין השערים עלה אלי דסה מהספסל להופעת הבכורה שלו במכבי חיפה.

גלריה נובאקוביץ' בפעולה ( צילום: עידו ארז )

דסה חוגג עם החברים החדשים ( צילום: עידו ארז )

ערב ירוק בפ"ת ( צילום: עידו ארז )

מקום ראשון ( צילום: עידו ארז )

הפועל ת"א - עירוני טבריה 0:1 | הפועל ת"א נותרה בעשרה שחקנים כבר בדקה השלישית, אבל סיימה את הערב עם ניצחון שלישי ברציפות. פנדל של עומרי אלטמן בדקה ה-81 העניק לה 0:1 על עירוני טבריה.

אנדריאן קרייב הורחק בפתיחה לאחר שדרך על רגלו של דוד קלטינס, והותיר את קבוצתו של אליניב ברדה בחיסרון מספרי כמעט לאורך כל ההתמודדות. בהמשך בוטל פנדל שנפסק לזכות המארחת, אך לקראת הסיום היא קיבלה הזדמנות נוספת בעקבות נפילתו של מרקוס קוקו ברחבה. ההחלטה אושרה לאחר בדיקת VAR, ואלטמן כבש מהנקודה הלבנה.

האדומים שמרו על מאזן מושלם בבלומפילד ועל רשת נקייה בבית העונה. עם 16 נקודות, הם השתוו למכבי ת"א, שתשחק ביום שני מול בית"ר ירושלים.

עמרי אלטמן חוגג ( צילום: עוז מועלם )

אלקוקין בפעולה ( צילום: עוז מועלם )

אליניב ברדה מתווכח עם השופטים ( צילום: עוז מועלם )

הפועל חיפה - הפועל ר"ג 2:0 | אחרי חמישה הפסדים בששת מחזורי הפתיחה, הפועל ר"ג השיגה הערב (שבת) ניצחון חוץ ראשון העונה, 0:2 על הפועל חיפה, והעלתה את מאזנה לשש נקודות.

המארחת החמיצה הזדמנויות במחצית הראשונה, ובדקה ה-57 הסתבכה עם הרחקתו של שייק קייטה. האורדונים ניצלו במהירות את היתרון המספרי: דוד אסנקה העלה אותם ליתרון כעבור שתי דקות, ולואן קמפוס קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-69. גם בניצחון הקודם של ר"ג, מול מכבי נתניה, קמפוס היה אחראי לשער השני. עבור העולה החדשה, שהתמודדה עם לוח משחקים קשה בפתיחת העונה, מדובר בנקודות ראשונות מחוץ לבית.

מכבי נתניה - קריית שמונה 0:1 | מכבי נתניה חגגה הערב ניצחון בית ראשון העונה ועצרה רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון. הקבוצה של רוני לוי הייתה עדיפה, אך נזקקה לפנדל של מתיאוס דאבו בדקה ה-74 כדי להכריע. הבעיטה נפסקה בעקבות נגיעת יד של ניב גבאי ברחבה, לאחר בדיקת VAR. האורחת ניסתה לחזור, אבל סמואל סילבה עצר בעיטה מסוכנת של סאניה בדקות הסיום והבטיח ליהלומים שלוש נקודות. קריית שמונה ספגה הפסד חמישי ברציפות, ירדה מתחת לקו האדום ונותרה ללא נקודות חוץ העונה.