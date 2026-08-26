המשטרה המקומית בבירמינגהם הייתה זו שדחפה למנוע את הגעת הקהל הצהוב למשחק שנערך בנובמבר האחרון, בטענה ל"סיכונים ביטחוניים גבוהים". הצעד הדרקוני עורר סערה דיפלומטית וזכה לגינויים חריפים מצד דרגים מדיניים בירושלים ובלונדון, לצד האשמות קשות מצד ראשי הקהילה היהודית על הפצת פייק-ניוז והטיה מכוונת. בסופו של דבר המשחק התקיים מול יציע חוץ ריק, כאשר מחוץ לאצטדיון נעצרו 11 מפגינים בעימותים בין פעילים פרו-פלסטינים למוחים פרו-ישראלים.