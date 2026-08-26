התפתחות בפרשת הרחקת אוהדי מכבי תל אביב מהמפגש מול אסטון וילה בליגה האירופית: הגוף לבדיקת התנהלות המשטרה בבריטניה הודיע היום (רביעי) על פתיחת חקירה רשמית נגד מפקד משטרת מחוז וסט מידלנדס לשעבר, קרייג גילפורד, לצד שלושה קצינים נוספים ועובד מטה. החשד: התנהלות בלתי הולמת בדרגה חמורה.
המשטרה המקומית בבירמינגהם הייתה זו שדחפה למנוע את הגעת הקהל הצהוב למשחק שנערך בנובמבר האחרון, בטענה ל"סיכונים ביטחוניים גבוהים". הצעד הדרקוני עורר סערה דיפלומטית וזכה לגינויים חריפים מצד דרגים מדיניים בירושלים ובלונדון, לצד האשמות קשות מצד ראשי הקהילה היהודית על הפצת פייק-ניוז והטיה מכוונת. בסופו של דבר המשחק התקיים מול יציע חוץ ריק, כאשר מחוץ לאצטדיון נעצרו 11 מפגינים בעימותים בין פעילים פרו-פלסטינים למוחים פרו-ישראלים.
המפקד הבכיר, גילפורד, כבר נאלץ לסיים את תפקידו בטרם עת בינואר האחרון – לאחר ששרת הפנים הבריטית הודיעה פומבית כי אינה סומכת עליו עוד, בעקבות ממצאים ראשוניים שהצביעו על כשלים קשים בניהול האירוע.
"סרקנו כמות אדירה של חומרים ומאות ראיות, והגענו למסקנה כי יש בסיס לחשד שהמעורבים פה חרגו באופן מובהק מנהלי המשטרה – דבר שעלוי להוביל להליכים משמעתיים", הבהיר דריק קמפבל, מגוף הפיקוח.
במשטרת המחוז ניסו תחילה לגבות את ההחלטה בטענה ל"הערכות מודיעיניות עדכניות", אך בדיקה עצמאית שכבר נערכה בפרשה חשפה תמונה מביכה: המשטרה ניפחה ללא היכר את רמת האיום מצד האוהדים הישראלים, התבססה על נתונים שגויים (שחלקם נשלפו בטעות באמצעות צ'אט AI), והתעלמה לחלוטין מהצורך לקיים שיח ותיאום מול הקהילה היהודית באנגליה.