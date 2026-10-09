ההתאחדות לכדורגל - עמותה המקבלת עשרות מיליוני שקלים מתמיכות, הקצבות והמועצה להסדר ההימורים - שילמה עשרות אלפי שקלים לסטנדאפיסט ולזמר שנועדו להנעים את זמנם של שחקני הנבחרת במהלך חלון המשחקים בליגת האומות. בסופו של דבר, הופעותיהם בוטלו עקב ההשפלה הספורטיבית בהפסד לאירלנד בדברצן.

ההתאחדות לכדורגל - עמותה המקבלת עשרות מיליוני שקלים מתמיכות, הקצבות והמועצה להסדר ההימורים - שילמה עשרות אלפי שקלים לסטנדאפיסט ולזמר שנועדו להנעים את זמנם של שחקני הנבחרת במהלך חלון המשחקים בליגת האומות. בסופו של דבר, הופעותיהם בוטלו עקב ההשפלה הספורטיבית בהפסד לאירלנד בדברצן.

ההתאחדות לכדורגל - עמותה המקבלת עשרות מיליוני שקלים מתמיכות, הקצבות והמועצה להסדר ההימורים - שילמה עשרות אלפי שקלים לסטנדאפיסט ולזמר שנועדו להנעים את זמנם של שחקני הנבחרת במהלך חלון המשחקים בליגת האומות. בסופו של דבר, הופעותיהם בוטלו עקב ההשפלה הספורטיבית בהפסד לאירלנד בדברצן.

נבחרות ישראל כבר יצאו בעבר למסעות ארוכים בהרבה מהמסע האחרון (כשבועיים וחצי באוסטריה, הונגריה וסרביה), אבל ההתאחדות מעולם לא צירפה אמנים על חשבונה במסעות אלו.

נבחרות ישראל כבר יצאו בעבר למסעות ארוכים בהרבה מהמסע האחרון (כשבועיים וחצי באוסטריה, הונגריה וסרביה), אבל ההתאחדות מעולם לא צירפה אמנים על חשבונה במסעות אלו.

נבחרות ישראל כבר יצאו בעבר למסעות ארוכים בהרבה מהמסע האחרון (כשבועיים וחצי באוסטריה, הונגריה וסרביה), אבל ההתאחדות מעולם לא צירפה אמנים על חשבונה במסעות אלו.