ההתאחדות לכדורגל - עמותה המקבלת עשרות מיליוני שקלים מתמיכות, הקצבות והמועצה להסדר ההימורים - שילמה עשרות אלפי שקלים לסטנדאפיסט ולזמר שנועדו להנעים את זמנם של שחקני הנבחרת במהלך חלון המשחקים בליגת האומות. בסופו של דבר, הופעותיהם בוטלו עקב ההשפלה הספורטיבית בהפסד לאירלנד בדברצן.
נבחרות ישראל כבר יצאו בעבר למסעות ארוכים בהרבה מהמסע האחרון (כשבועיים וחצי באוסטריה, הונגריה וסרביה), אבל ההתאחדות מעולם לא צירפה אמנים על חשבונה במסעות אלו.
האמנים שנשכרו הם הסטנדאפיסט גיא הוכמן והזמר נדב חנציס. ההתאחדות מימנה עבורם טיסות, בתי מלון ואש"ל במהלך שהותם בהונגריה, לצד תשלום של 7,000 דולר עבור הופעתו של חנציס ו־3,000 דולר עבור הוכמן. בסופו של דבר, ההופעות בוטלו בעקבות ההפסד המאכזב. כך יצא שהאמנים נהנו ממימון מלא של טיסות ובתי מלון - אך לא הופיעו כלל.
בהתאחדות לכדורגל אישרו את הפרטים.