עלי חטיב, שחקן ליגת העל לשעבר, נעצר בחשד לאיומים על צעירה, לאחר שעל פי החשד שלח לה הודעות מאיימות. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים, אולם שופט בית משפט השלום בחיפה, צבי שרייר, דחה את הבקשה והורה להעבירו למעצר בית של ארבעה ימים.