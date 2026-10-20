עלי חטיב, שחקן ליגת העל לשעבר, נעצר בחשד לאיומים על צעירה, לאחר שעל פי החשד שלח לה הודעות מאיימות. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים, אולם שופט בית משפט השלום בחיפה, צבי שרייר, דחה את הבקשה והורה להעבירו למעצר בית של ארבעה ימים.
חטיב, ששיחק בעבר במכבי נתניה ובהפועל חיפה וכיום משחק בשפרעם. במהלך הדיון טען נציג המשטרה, רס"ב פיראס עיסאת, כי מדובר באיומים חמורים שהופנו כלפי אותה צעירה, באמצעות הודעות כתובות שנשלחו החל מ-16 באוקטובר.
לפי נציג המשטרה, אף שהוגשה תלונה אחת בלבד, ההודעות המאיימות נשלחו לכמה אנשים.