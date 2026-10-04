שבוע אחרי התבוסה 3:0 לאירלנד, נבחרת ישראל הציגה הערב (ראשון) יכולת משופרת וסיימה ב-1:1 מול האירים בבאצ'קה טופולה. פארוט העלה את אירלנד ליתרון בפנדל אחרי עבירה של דור פרץ, שתיקן עם שער שוויון מיד לאחר ההפסקה.

"השחקנים שמו את הכל על המגרש", אמר המאמן בן שמעון בסיום. "אחת המחציות הטובות שראיתי מהנבחרת. הייתה משמעת ונתינה. מה שקרה לנו שמונה שחקנים חולים, ארבעה פצועים - לא היה לנו דבר כזה. אבל מי שעלה על המגרש נתן הכל. רצינו לנצח, הגיע לנו. ראיתי את אחת המחציות הטובות שלנו. הם הגיעו לשלושה ארבעה מצבים, כולם מנייחים. השחקנים השאירו הכל על המגרש, אני אחבק שחקן שחקן".

גלריה "היו לנו הרבה סיבות לבוא בצורה פחות טובה". שמעון ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

"היו לנו הרבה סיבות לבוא בצורה פחות טובה, אנחנו הנבחרת היחידה שמשחקת שישה משחקי חוץ - לא הייתי אומר את זה אם היינו מפסידים. המשחק הזה מחמם את הלב, הרווחנו את עצמנו חזרה מול נבחרת מאוד איכותית. בסך הכל התוצאות היו לא טובות, אבל מרגיש גאווה בשחקנים שלי".

על נעילת החלון והסיכוי לסיים באחד המקומות הראשונים: "הבית פתוח מזווית אחרת, נבוא לנובמבר הכי טוב שאנחנו יכולים, עם ביטחון וגישה אחרת. אנחנו עושים את המקסימום שלנו. יש נפילות בספורט, אף אחד לא הרגיש טוב, אבל קמנו מזה".

על עתידו: "יש דברים שמאזנים אותנו בחיים האלה. כולנו עברנו דברים, אני לא נפגע בכלום, מאמין בדרך, בצוות. מגיעה לנו ביקורת ומקבלים אותה באהבה".

"היינו נבחרת מלאה תשוקה". דור פרץ ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

דור פרץ, שגרם לפנדל ובהמשך כבש את שער השוויון, אמר בסיום: "לצערי, גרמתי לפנדל, והרגשתי שבאחריותי להחזיר בצד השני. אני שמח שהצלחתי לעשות את זה. הצגנו כדורגל נפלא במחצית השנייה, היינו נבחרת מלאת תשוקה".