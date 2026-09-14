שחקני מכבי ת"א מגיעים בביטחון רב לדרבי הערב מול הפועל ת"א ומשוכנעים כי יחסי הכוחות יבואו לידי ביטוי גם על הדשא. "כבשנו בממוצע ארבעה שערים למשחק מתחילת הליגה, אין שום סיבה שזה לא יימשך נגד הפועל ת"א", אמרו בקבוצה. "לא לספוג מול הפועל חיפה או הפועל ר"ג זה נחמד, הערב הם יבינו מי הקבוצה הטובה בעיר בפער ניכר".

מכבי ת"א לא צפויה לבצע שינויים בהרכב שפתח ב-1:4 המרשים על הפועל באר־שבע בטרנר. שני שחקני הרכש החדשים, גבי קניקובסקי, שהצטיין בניצחון, והמגן הבריטי ג'יימס טברניר, ימשיכו לקבל את הקרדיט. "יש לנו שחקן טוב יותר בכל עמדה מול הפועל ת"א, הכול תלוי רק בנו. הרצף יימשך עוד הרבה שנים", אמר אחד משחקני הקבוצה.

שחקני מכבי ת"א חוגגים נגד באר-שבע ( צילום: עוז מועלם )

48 שעות לפני סגירת חלון ההעברות, עסקת צירופו של מורגן בוקלה ממץ הצרפתית צפויה לצאת לפועל. על פניו מיועד הקמרוני לעמדת הכנף הימני, שם יתחרה עם אושר דוידה על המקום בהרכב, אך לאורך מרבית הקריירה שיחק דווקא באגף השמאלי ולעיתים אף כמגן. לכן לא מן הנמנע שהוא ישמש גם פתרון לעזיבתו של רוי רביבו.