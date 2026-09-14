שחקני מכבי ת"א מגיעים בביטחון רב לדרבי הערב מול הפועל ת"א ומשוכנעים כי יחסי הכוחות יבואו לידי ביטוי גם על הדשא. "כבשנו בממוצע ארבעה שערים למשחק מתחילת הליגה, אין שום סיבה שזה לא יימשך נגד הפועל ת"א", אמרו בקבוצה. "לא לספוג מול הפועל חיפה או הפועל ר"ג זה נחמד, הערב הם יבינו מי הקבוצה הטובה בעיר בפער ניכר".
מכבי ת"א לא צפויה לבצע שינויים בהרכב שפתח ב-1:4 המרשים על הפועל באר־שבע בטרנר. שני שחקני הרכש החדשים, גבי קניקובסקי, שהצטיין בניצחון, והמגן הבריטי ג'יימס טברניר, ימשיכו לקבל את הקרדיט. "יש לנו שחקן טוב יותר בכל עמדה מול הפועל ת"א, הכול תלוי רק בנו. הרצף יימשך עוד הרבה שנים", אמר אחד משחקני הקבוצה.
48 שעות לפני סגירת חלון ההעברות, עסקת צירופו של מורגן בוקלה ממץ הצרפתית צפויה לצאת לפועל. על פניו מיועד הקמרוני לעמדת הכנף הימני, שם יתחרה עם אושר דוידה על המקום בהרכב, אך לאורך מרבית הקריירה שיחק דווקא באגף השמאלי ולעיתים אף כמגן. לכן לא מן הנמנע שהוא ישמש גם פתרון לעזיבתו של רוי רביבו.
במכבי היו רוצים לצרף שני שחקנים נוספים עד לסגירת החלון ביום רביעי בערב, כשהדגש הוא על חלוץ ישראלי. לאחר שסייד אבו פרחי עבר לקולורדו ויון ניקולאסקו הושאל להפועל ר"ג – ובכל מקרה לא יוכל לחזור לשחק לפני דצמבר בשל השיקום הממושך – אסטר סוקלר נותר החלוץ המרכזי היחיד שנמצא בתוכניות המקצועיות. אלעד מדמון אינו נספר בשלב זה, אך נכון לעכשיו לא נמצא פתרון נוסף לעמדה.