"שמח ונרגש להצטרף למועדון גדול כמו מכבי חיפה. אני מגיע לכאן רעב להצליח ולזכות בתארים", כך אמר היום (שני) אלי דסה לאחר שחתם רשמית במועדון. קפטן נבחרת ישראל עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, בהמשך לסיכום שהושג אמש בין הצדדים.

"שמח ונרגש להצטרף למועדון גדול כמו מכבי חיפה. אני מגיע לכאן רעב להצליח ולזכות בתארים", כך אמר היום (שני) אלי דסה לאחר שחתם רשמית במועדון. קפטן נבחרת ישראל עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, בהמשך לסיכום שהושג אמש בין הצדדים.

"שמח ונרגש להצטרף למועדון גדול כמו מכבי חיפה. אני מגיע לכאן רעב להצליח ולזכות בתארים", כך אמר היום (שני) אלי דסה לאחר שחתם רשמית במועדון. קפטן נבחרת ישראל עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, בהמשך לסיכום שהושג אמש בין הצדדים.

דסה הוסיף בשיחה עם האתר הרשמי: "תודה על האמון מיענקל'ה ומכל המערכת ועל קבלת הפנים החמה. מחכה כבר לפגוש את הקהל בסמי עופר ולהתחיל את הפרק החדש יחד". המגן הימני בן ה-33 חתם במעמד המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמנכ"ל איציק עובדיה, ויצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה. עבור דסה מדובר בחזרה לכדורגל הישראלי, שבו שיחק בבית"ר ירושלים ובמכבי ת"א לפני שיצא לאירופה.

דסה הוסיף בשיחה עם האתר הרשמי: "תודה על האמון מיענקל'ה ומכל המערכת ועל קבלת הפנים החמה. מחכה כבר לפגוש את הקהל בסמי עופר ולהתחיל את הפרק החדש יחד". המגן הימני בן ה-33 חתם במעמד המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמנכ"ל איציק עובדיה, ויצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה. עבור דסה מדובר בחזרה לכדורגל הישראלי, שבו שיחק בבית"ר ירושלים ובמכבי ת"א לפני שיצא לאירופה.

דסה הוסיף בשיחה עם האתר הרשמי: "תודה על האמון מיענקל'ה ומכל המערכת ועל קבלת הפנים החמה. מחכה כבר לפגוש את הקהל בסמי עופר ולהתחיל את הפרק החדש יחד". המגן הימני בן ה-33 חתם במעמד המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמנכ"ל איציק עובדיה, ויצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה. עבור דסה מדובר בחזרה לכדורגל הישראלי, שבו שיחק בבית"ר ירושלים ובמכבי ת"א לפני שיצא לאירופה.