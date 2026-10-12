"שמח ונרגש להצטרף למועדון גדול כמו מכבי חיפה. אני מגיע לכאן רעב להצליח ולזכות בתארים", כך אמר היום (שני) אלי דסה לאחר שחתם רשמית במועדון. קפטן נבחרת ישראל עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, בהמשך לסיכום שהושג אמש בין הצדדים.
דסה הוסיף בשיחה עם האתר הרשמי: "תודה על האמון מיענקל'ה ומכל המערכת ועל קבלת הפנים החמה. מחכה כבר לפגוש את הקהל בסמי עופר ולהתחיל את הפרק החדש יחד". המגן הימני בן ה-33 חתם במעמד המנהל המקצועי ליאור רפאלוב והמנכ"ל איציק עובדיה, ויצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה. עבור דסה מדובר בחזרה לכדורגל הישראלי, שבו שיחק בבית"ר ירושלים ובמכבי ת"א לפני שיצא לאירופה.
רפאלוב בירך על ההחתמה: "כקפטן נבחרת ישראל, אלי מביא איתו יכולות מקצועיות גבוהות, ניסיון עשיר ומנהיגות, הן על המגרש והן מחוצה לו. אני משוכנע שהאיכויות שלו יסייעו לנו בהשגת המטרות המקצועיות שלנו, לצד תרומתו לשחקנים הצעירים ולחיזוק וגיבוש חדר ההלבשה".
במהלך הקריירה באירופה שיחק דסה בוויטסה ארנהיים ובניימיכן ההולנדיות ובדינמו מוסקבה הרוסית. בסך הכל רשם 194 הופעות בקבוצות באירופה, שבהן כבש ארבעה שערים ובישל 25. בנבחרת ישראל, שאותה הוא מוביל כקפטן, עומדות לזכותו 81 הופעות.