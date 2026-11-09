תפנית במכבי חיפה: אחרי שבמועדון בחנו ביממה האחרונה את שוק המאמנים הישראלים בעקבות התפטרותו של ברק בכר, הוחלט לתעדף מינוי של מאמן זר. לנוכח פגרת שלושת השבועות, בחיפה ינסו לאתר מועמד זר, ורק אם לא ימצאו אחד מתאים ישובו לאופציה של מאמן ישראלי.

הבעלים יעקב שחר הצהיר לא אחת כי הוא מעדיף שלא למנות מאמן זר. למרות זאת, ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה בחרו בעבר בדייגו פלורס הארגנטינאי, שפוטר כבר במחזורי הפתיחה. הפעם רפאלוב משוכנע כי קשריו יאפשרו לו להנחית במועדון מאמן זר בעל רזומה עשיר יותר, זאת למרות הקושי הכרוך בכך בשל מצבה הבינלאומי של ישראל.

גלריה בחרו בעבר בדייגו פלורס הארגנטינאי. רפאלוב ועובדיה ( צילום: אלעד גרשגורן )

בשוק הישראלי נבחנו כמה אפשרויות. ברק יצחקי היה המועמד המוביל, אולם העובדה שאין לו סעיף שחרור מחוזהו באנורתוזיס פמגוסטה מפחיתה את סיכוייו להגיע. לכך מצטרפת העובדה שחתם רק לפני שלושה שבועות בקבוצה הקפריסאית, שנמצאת בבעלות מיליארדר מקומי. בשלב זה לא נעשתה פנייה לאף אחד מהמאמנים, כולל שרון מימר, שהוצע למועדון, וכן עומר פרץ. גם במקרה שלו אין סעיף יציאה מחוזהו בהפועל פ"ת.

בחיפה עדיין מנסים לחשב מסלול מחדש בעקבות התפטרותו של בכר, והמחליף צפוי להיקבע במהלך הימים הקרובים. במקביל, ככל שחולף הזמן נחשפות סיבות נוספות להחלטת המאמן לעזוב את תפקידו אחרי התבוסה למכבי נתניה, ובראשן חילוקי הדעות בינו לבין המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב.

מחפשים לו מחליף. בכר ( צילום: עוז מועלם )