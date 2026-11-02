הפועל ת"א מגיעה אחרי ארבעה ניצחונות ליגה רצופים, וביום חמישי האחרון זכתה בתואר ראשון אחרי 14 שנה עם ניצחון 2:3 על מכבי ת"א בגמר גביע הטוטו. הקבוצה של אליניב ברדה תנסה להמשיך את התקופה הטובה שלה ולרשום ניצחון נוסף מול אחת מיריבותיה בצמרת. עם זאת, האדומים ייאלצו להסתדר ללא שניים משחקני ההתקפה שלהם: סתיו טוריאל, שסובל מפציעה במפשעה, ועמנואל בואטנג, שמתאושש משבר בארובת העין.