המחזור התשיעי בליגת העל ננעל הערב עם המשחק המרכזי, כשהפועל ת"א מאחרת בשעה זו את מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד למפגש ענקיות. שתי הקבוצות מגיעות למשחק אחרי שבוע שונה לחלוטין: האדומים חגגו זכייה בגביע הטוטו, בעוד הירוקים ספגו תבוסה ביתית להפועל באר-שבע.
הפועל ת"א מגיעה אחרי ארבעה ניצחונות ליגה רצופים, וביום חמישי האחרון זכתה בתואר ראשון אחרי 14 שנה עם ניצחון 2:3 על מכבי ת"א בגמר גביע הטוטו. הקבוצה של אליניב ברדה תנסה להמשיך את התקופה הטובה שלה ולרשום ניצחון נוסף מול אחת מיריבותיה בצמרת. עם זאת, האדומים ייאלצו להסתדר ללא שניים משחקני ההתקפה שלהם: סתיו טוריאל, שסובל מפציעה במפשעה, ועמנואל בואטנג, שמתאושש משבר בארובת העין.
מנגד, מכבי חיפה תנסה להתאושש מההפסד 5:2 להפועל באר-שבע בסמי עופר במחזור הקודם, שקטע רצף של חמישה ניצחונות. הקבוצה של ברק בכר התקשתה העונה מול יריבותיה הישירות בצמרת, והמאמן יקווה לראות שיפור ביכולת של שחקניו, בעיקר בחלק ההגנתי. הירוקים יחסרו את הבלם נועם שטייפמן, שהורחק בכרטיס אדום מול באר-שבע לאחר שגרם לפנדל.
בארבעת המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה, כל אחת מהן ניצחה פעמיים בביתה. הפועל ת"א גברה על הירוקים 0:2 ו-0:4 בבלומפילד, אך במפגש האחרון ביניהן, שנערך בחודש מאי בסמי עופר, הייתה זו מכבי חיפה שניצחה 1:4. הערב האדומים ינסו לשמור על המאזן החיובי שלהם מול חיפה בבית, בעוד הירוקים יחפשו ניצחון ראשון העונה על אחת מיריבותיהם בצמרת.
מהלך המשחק
5': יצא בזול. דגלאס אווסו דרך על הרגל של איאד חלאיילי וספג צהוב ראשון, שבקלות יכל להיות גם אדום.
8': אלטמן יצא קדימה ומסר לצ'יקו שבעט - אך הכדור פגע בשחקן ירוק ויצא לקרן.
9': שער! אלקוקין הגביה כדור לרחבה, מאיימבו נגח ישירות על צונאמי - והכדור נכנס בשער עצמי של הבלם שקבע 0:1 לאדומים.
26': צהוב ראשון למכבי חיפה. יילה בטאיי משך בחולצה של אווסו, עצר התקפה מתפרצת של הפועל וקיבל כרטיס צהוב.
29': ברזאו עבר את ללינדאל במהלך חכם על הקו, ניסה לבעוט מזווית קשה אך נעצר בקורה.
45': שער! עלי מוחמד עם מסירה רעה שמגיעה לאלקוקין, הוא הניף את הרגל מ-25 מטרים, הכדור פגע בדאפה ונכנס, 0:2 גדול להפועל ת"א.
הרכבים
הפועל ת"א: אסף צור, פרנאן מאיימבו, צ'יקו אלאבס, יאניק ללינדאל, מרקוס קוקו. אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין. עומרי אלטמן, דגלאס אווסו, דניאל דאפה
מכבי חיפה: עומרי גלזר, נייג'ל לונוויק, צונאמי, יילה בטאיי, אלי דסה. איתן אזולאי, עלי מוחמד, ברוניניו. איאד חלאילי, פדרו ברזאו, אנדראה נובאקוביץ'.
פורסם לראשונה: 20:24, 02.11.26