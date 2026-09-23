אוסטריה תגיע ללא חלק מהכוכבים שלה, קוסובו עסוקה בעיקר במרד שחקנים ואירלנד מרוכזת בעתיד משחקיה בחלון הנוכחי, כולל ההחלטה להעתיק את המשחק הביתי מדבלין לבלגרד. על הרקע הזה הציב זוארץ את היעד לבן שמעון, אחרי הכישלון במוקדמות המונדיאל האחרון, שכלל 17 ספיגות מול נורבגיה ואיטליה בלבד. מאחורי הדרישה עומדות שתי סיבות מרכזיות: האפשרות להגיע דרך ליגת האומות לפלייאוף היורו, כפי שעשו וילי רוטנשטיינר, שהפסיד לסקוטלנד בפנדלים, ואלון חזן, שהפסיד לאיסלנד; וגם החשש שאם הנבחרת לא תסיים באחד משני המקומות הראשונים, היא תרד בדרג לקראת הגרלת מוקדמות היורו. ירידה לדרג הרביעי עשויה להיות קריטית עבור ישראל.

אוסטריה תגיע ללא חלק מהכוכבים שלה, קוסובו עסוקה בעיקר במרד שחקנים ואירלנד מרוכזת בעתיד משחקיה בחלון הנוכחי, כולל ההחלטה להעתיק את המשחק הביתי מדבלין לבלגרד. על הרקע הזה הציב זוארץ את היעד לבן שמעון, אחרי הכישלון במוקדמות המונדיאל האחרון, שכלל 17 ספיגות מול נורבגיה ואיטליה בלבד. מאחורי הדרישה עומדות שתי סיבות מרכזיות: האפשרות להגיע דרך ליגת האומות לפלייאוף היורו, כפי שעשו וילי רוטנשטיינר, שהפסיד לסקוטלנד בפנדלים, ואלון חזן, שהפסיד לאיסלנד; וגם החשש שאם הנבחרת לא תסיים באחד משני המקומות הראשונים, היא תרד בדרג לקראת הגרלת מוקדמות היורו. ירידה לדרג הרביעי עשויה להיות קריטית עבור ישראל.

אוסטריה תגיע ללא חלק מהכוכבים שלה, קוסובו עסוקה בעיקר במרד שחקנים ואירלנד מרוכזת בעתיד משחקיה בחלון הנוכחי, כולל ההחלטה להעתיק את המשחק הביתי מדבלין לבלגרד. על הרקע הזה הציב זוארץ את היעד לבן שמעון, אחרי הכישלון במוקדמות המונדיאל האחרון, שכלל 17 ספיגות מול נורבגיה ואיטליה בלבד. מאחורי הדרישה עומדות שתי סיבות מרכזיות: האפשרות להגיע דרך ליגת האומות לפלייאוף היורו, כפי שעשו וילי רוטנשטיינר, שהפסיד לסקוטלנד בפנדלים, ואלון חזן, שהפסיד לאיסלנד; וגם החשש שאם הנבחרת לא תסיים באחד משני המקומות הראשונים, היא תרד בדרג לקראת הגרלת מוקדמות היורו. ירידה לדרג הרביעי עשויה להיות קריטית עבור ישראל.

"יש פה את אחת הנבחרות הטובות ביותר שהיו לישראל ועם צבירת הניסיון שכבר אגרו, זו נבחרת שחייבת להיות ביורו, כל דבר אחר זה כישלון", אמרו בנבחרת. הנבחרת תקיים הערב את האימון המסכם שלה בלינץ, כשהשחקנים מארה"ב — דור תורג'מן, תאי בריבו, עידן טוקלומטי וליאל עבדה — הצטרפו היום לראשונה. סייד אבו פרחי מקולורדו כבר הגיע לפני מספר ימים, ולכן הוא יפתח מחר בהרכב באוסטריה.

"יש פה את אחת הנבחרות הטובות ביותר שהיו לישראל ועם צבירת הניסיון שכבר אגרו, זו נבחרת שחייבת להיות ביורו, כל דבר אחר זה כישלון", אמרו בנבחרת. הנבחרת תקיים הערב את האימון המסכם שלה בלינץ, כשהשחקנים מארה"ב — דור תורג'מן, תאי בריבו, עידן טוקלומטי וליאל עבדה — הצטרפו היום לראשונה. סייד אבו פרחי מקולורדו כבר הגיע לפני מספר ימים, ולכן הוא יפתח מחר בהרכב באוסטריה.

"יש פה את אחת הנבחרות הטובות ביותר שהיו לישראל ועם צבירת הניסיון שכבר אגרו, זו נבחרת שחייבת להיות ביורו, כל דבר אחר זה כישלון", אמרו בנבחרת. הנבחרת תקיים הערב את האימון המסכם שלה בלינץ, כשהשחקנים מארה"ב — דור תורג'מן, תאי בריבו, עידן טוקלומטי וליאל עבדה — הצטרפו היום לראשונה. סייד אבו פרחי מקולורדו כבר הגיע לפני מספר ימים, ולכן הוא יפתח מחר בהרכב באוסטריה.