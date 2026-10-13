מכבי חיפה יצאה לפגרה על גלי המומנטום, שנמשך אמש (שני) עם ניצחון רביעי ברציפות - 1:4 על הפועל ירושלים בטדי. הירוקים, שחזרו מפיגור מוקדם, גם דילגו אל המקום השני בטבלה והם ניצבים במרחק נקודה בלבד מהמוליכה מכבי ת"א.

הקבוצה של ברק בכר שוב נהנתה מערב נהדר של ברוניניו, שבישל שלושה שערים, כאשר ברזאו סיפק את אחד השערים הנהדרים עד כה בליגת העל. גם קנג'י חורה, שזכה בשבחים, אנדריאה נובאקוביץ' וגיא מלמד לקחו חלק בחגיגת השערים.

הפועל ירושלים מכבי חיפה ( צילום: גיל יוחנן )

"אנחנו עם ניצחון רביעי מחמישה משחקים וזו פתיחת עונה נהדרת לכל הדעות", אמרו במועדון. "מדובר גם בניצחון חשוב במגרש קשה. מגיע שאפו ענק לליאור (רפאלוב) וברק על הסגל שבנו ועל הזרים שהנחיתו. הקבוצה התחברה, למרות שעוד מוקדם לצאת בהצהרות. הניצחונות נותנים ביטחון להמשך".

מלמד מצא את הרשת של הפועל ירושלים כדקה לאחר שעלה מהספסל ומוכיח שלמרות הפיחות במעמדו – הוא יודע לספק את מה שמצופה ממנו על המגרש.

בכל הנוגע לרכש הטרי, אלי דסה, סבורים במכבי חיפה כי מלבד התרומה המקצועית, קפטן נבחרת ישראל בן ה-33 שחזר לליגת העל אחרי שבע עונות ברוסיה ובהולנד, ישדרג גם את האווירה חדר ההלבשה.