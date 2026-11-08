הפועל באר־שבע מארחת בשעה זו את הפועל ת"א באצטדיון טוטו טרנר במשחק שנועל את המחזור העשירי בליגת העל. שתי הקבוצות הגיעו למפגש עם 22 נקודות, שתיים פחות מהמוליכה מכבי ת"א. המנצחת תבלה את פגרת הנבחרות והשזרוע בפסגה, ותיקו ישאיר את הצהובים במקום הראשון.

באר־שבע חזרה מרומניה אחרי הפסד 2:0 לאופי כרתים, שהשאיר אותה עם נקודה אחת מארבעה משחקים בליגה האירופית. בארץ, לעומת זאת, הקבוצה של רן קוז'וך ניצחה בששת משחקיה האחרונים וכבשה בהם 17 שערים. חמישה מהם הגיעו במחזור הקודם, ב־2:5 על מכבי פ"ת. לפני כן היא חגגה עם 2:5

קוז'וך החזיר להרכב את איגור זלאטנוביץ', אמיר גנאח וג'בון איסט, שפתחו יחד בהתקפה. מיגל ויטור במרכז ההגנה, ולוקאס ונטורה ואליאל פרץ עדיין חסרים.

גלריה פורסון אמנקווה מול אנדריאן קרייב ( צילום: עוז מועלם )

ברדה ( צילום: עוז מועלם )

אוהדי הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

קוז'וך וברדה ( צילום: עוז מועלם )

גם הפועל ת"א מגיעה לטרנר עם שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בשניים האחרונים גברה על מכבי ת"א בגמר גביע הטוטו ועל מכבי חיפה בליגה. ניצחון בבאר־שבע ייתן לקבוצה של אליניב ברדה עוד סיבה להאמין שהיא יכולה להישאר במאבק האליפות לאורך העונה.

ברדה עדיין חסר את סתיו טוריאל, שצפוי לחזור אחרי הפגרה. דגלאס אווסו ממשיך באגף, ורועי אלקוקין פתח מאחורי דניאל דאפה, שנמצא בכושר טוב ושמר על מקומו בחוד.

דאפה משתלט על כדור ( צילום: עוז מועלם )

גנאח מול ללינדאל ( צילום: עוז מועלם )

מהלך המשחק

15': אווסו הגיע למצב נוח בתוך הרחבה, אבל בעט את הכדור על מגן הפועל ב"ש.

22': גנאח היה פנוי מ-17 מטר, אבל בעט החוצה.

26': אווסו שוב הגיע למצב טוב מחוץ לרחבה, אבל הבעיטה נבלמה לקרן.

42': צור שמט כדור קרן, אבל היה לו מזל כי איסט לא הצליח להשתלט על הכדור ובעט החוצה.

45': פורסון בעט מ-17 מטר החוצה.

הרכבים

הפועל באר שבע : אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור, עידן נחמיאס, פדרו אמאדור, ניב יהושע, זאהי אחמד, אמנקווה פורסון, ג’בון איסט, אמיר גנאח, איגור זלאטנוביץ’.