אכזבה במכבי ת"א אחרי ההפסד 2:1 אתמול (חמישי) ללוגאנו במשחק הראשון בפלייאוף הקונפרנס-ליג. שחקנים בקבוצה אף ביקרו את התנהלות ההנהלה, שהחתימה עד כה רק שחקן אחד הקיץ.

"כשההנהלה רק מדברת ולא מביאה שום דבר קיץ שלם", אמר אחד השחקנים. "כשרוי רביבו שוב היחיד שיכול להציל אותנו והוא לא רוצה להישאר פה עוד שנייה אחת, אז מה הפלא שהפסדנו? זו שוב היערכות מביכה של המועדון. מחכה לנו עוד עונה בינונית אפילו בליגה הישראלית".

גלריה קני מילר ( צילום: אתר מכבי ת"א )

אחרי שהודחה מול קבוצה חלשה כמו צסק"א סופיה (שהובסה אתמול 3:0 מול אופי כרתים היוונית) בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, ועברה רק את שריף טירספול עד כה באירופה, הפעם הפסידה מכבי ת"א במשחק החוץ מול לוגאנו. כדי להבין עד כמה נחלשה הליגה השווייצרית, מספיק היה לראות כיצד האלופה שלה, תון, הושפלה אמש בפלייאוף הליגה האירופית כשחטפה 7:0 מלך פוזנן, זאת לצד הפסדים של סט. גאלן וסיון בפלייאוף הקונפרנס-ליג. "אם לא נעלה לפחות לשלב הליגה של הקונפרנס-ליג, זו כבר תהיה קטסטרופה - אבל ננצח את לוגאנו בבאטומי", אמרו במכבי.

גם אוהדי מכבי ת"א זועמים ברשתות החברתיות על ההתנהלות בקיץ הנוכחי. סוכנו של גבי קניקובסקי, עידן בן אבו, מקפיד להבהיר כי הקשר ששיחק אתמול עם פרנצווארוש בניצחון על טרבזנספור של מוחמד סלאח בטורקיה, לא מנהל אפילו מו"מ עם הצהובים, וגם במועדון ההונגרי טוענים שלא קיבלו כל פנייה ממכבי ת"א.

מחרתיים תפתח מכבי את משחקיה בליגת העל מול הפועל ירושלים, כשבמהלך הקיץ צירפו רק את אסטר סוקלר, שהציג משחק בינוני מאוד בשווייץ, כשסייד אבו פרחי, שמחכה למעבר לארה"ב, עוד שיחק למעלה מחצי שעה. במכבי מתכננים להנחית שני שחקנים זרים.

השער שלו לא הספיק. עידו שחר ( צילום: אתר מכבי ת"א )

המאמן, קני מילר, ביצע רק שני חילופים במשחק - נועם בן הרוש נכנס במקום טייריס אסנטה, שהציג יכולת חלשה וגרם לפנדל של לוגאנו, ואבו פרחי שנכנס במקום סוקלר. "אין לקני את מי להכניס, מה כבר יש לו?", אמר אחד השחקנים. "זה באמת מביך שזה הקיץ שלנו". מי שנראה מאוכזב ממעמדו הוא דן גלזר, שלא קיבל אפילו דקת משחק אחת אתמול.

מי ששוב הציג משחק טוב היה רוי רביבו, שעוד מנסה דרך סוכנו, פאלי רדמאני, לנסות ולנצל את עשרת הימים האחרונים לקראת סיום חלון ההעברות באירופה כדי לצאת ולשחק בכל זאת בחו"ל.

"זה היה משחק טוב. אני יוצא עם תחושות חיוביות מאוד מההופעה שלנו במחצית השנייה. אין לי ספק שאנחנו יכולים להשיג את הניצחון בשבוע הבא", אמר מילר. "שחקני לוגאנו היו אגרסיביים מאוד במחצית הראשונה, הם לחצו עלינו והקשו עלינו להתמקם ולהיכנס לקצב. המחצית השנייה הייתה שונה לחלוטין. הגענו לכמה התקפות מבטיחות, נכנסנו לקצב טוב בהרבה והחזקנו הרבה בכדור".