אחרי שבהתאחדות לכדורגל הוחלט להגיע לפשרה מול עירוני טבריה של הפחתת שלוש נקודות ממאזנה בשל פרשת העירויים, מתברר כי לאור התפוצצות פרשת "תמונת מראה" במשטרה, טבריה בסכנת הפחתת נקודות נוספת. תחילה גורמים בה דיברו על הפחתה של חמש נקודות והסתפקו בשלוש הנקודות בשל התקדימים מהעולם באירועים כאלו, כשאין קשר לענישה הפרסונלית בפרשה של גורמים המעורים על ידי הוועדה למניעת סימום בספורט.