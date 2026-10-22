אחרי שבהתאחדות לכדורגל הוחלט להגיע לפשרה מול עירוני טבריה של הפחתת שלוש נקודות ממאזנה בשל פרשת העירויים, מתברר כי לאור התפוצצות פרשת "תמונת מראה" במשטרה, טבריה בסכנת הפחתת נקודות נוספת. תחילה גורמים בה דיברו על הפחתה של חמש נקודות והסתפקו בשלוש הנקודות בשל התקדימים מהעולם באירועים כאלו, כשאין קשר לענישה הפרסונלית בפרשה של גורמים המעורים על ידי הוועדה למניעת סימום בספורט.
על פי הסכם פשרה בין טבריה להתאחדות בפרשת החוזים הכפולים נקבע כי מעבר להפחתת שמונה הנקודות בעונה שעברה ושש נוספות העונה, קנס כספי ואיסור העברות בינואר, מיקי ביתן, ששימש כבעלים יורחק לשבע שנים. עם זאת, בצל הדיונים בבית המשפט בראשל"צ והחומרים העולים מהחקירה, במחלקה המשפטית הבהירו כי ישנן ראיות שביתן היה מעורב לאחר הסכם ההרחקה שלו בניהול המועדון.
לפיכך אחרי שתסתיים החקירה ויוחלט האם להגיש נגדו כתב אישום, טבריה תעמוד לדין משמעתי בשל הפרת הפשרה ועשויה לקבל עונש של הפחתת תשע ויותר העונה - שש בעקבות החוזים הכפולים ועוד שלוש על פרשת העירויים. "היינו בהלם כשראינו את הראיות החדשות, ביתן לא עזב לרגע את טבריה", אמרו בהתאחדות.