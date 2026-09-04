מכבי חיפה השלימה עסקת רכש נוספת: שחקן הכנף הפורטוגלי פדרו ברזאו (23) נחת הבוקר (שישי) בישראל וחתם בקרוב בשורות הירוקים.
ברזאו מגיע מבודרומספור הטורקית, המשחקת בליגת המשנה בטורקיה, וכבר היום עבר את הבדיקות רפואיות לפני שיחתם על חוזה לשלוש עונות במכבי חיפה. הפורטוגלי אמור למלא את מקומו של מנואל בנסון, שסיים את העונה בעקבות קרע מלא ברצועה הצולבת.
שחקן הכנף הפורטוגלי (1.78 מ') נולד בפורטוגל וכבר בגיל צעיר עבר לקבוצת ניס הצרפתית, במדיה ערך בכורה בליגה הראשונה בגיל 16 בלבד ושיחק במועדון שנתיים. בהמשך שיחק בהשאלה בלוזאן השווייצרית, ובעונת 2021/22 נמכר לפמליקאו מהליגה הפורטוגלית הראשונה. בהמשך דרכו עבר לבודרומספור הטורקית, במדיה שיחק בשלוש העונות האחרונות ורשם 101 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 14 שערים והוסיף ארבעה בישולים. בנוסף לקריירת המועדונים, ברז'או שיחק וכבש בכל הנבחרות הצעירות של פורטוגל (U16 - U20).
לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי: "אני שמח להצטרף למועדון ענק כמו מכבי חיפה. זו התקדמות ואתגר גדולים עבורי ואני מקווה לעזור למועדון להשיג את המטרות שלו ולשמח את הקהל האדיר שלנו".
המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, הוסיף: "אני שמח מאוד לקבל את פניו של פדרו למכבי חיפה ושמח שלמרות הצעות שהיו לו מלא מעט קבוצות, הוא בחר להצטרף אלינו. פדרו, שחקן כישרוני מאוד, שיוסיף לנו יצירתיות בחלק הקדמי. מאחלים לו השתלבות מהירה והמון בהצלחה".