ברזאו מגיע מבודרומספור הטורקית, המשחקת בליגת המשנה בטורקיה, וכבר היום עבר את הבדיקות רפואיות לפני שיחתם על חוזה לשלוש עונות במכבי חיפה. הפורטוגלי אמור למלא את מקומו של מנואל בנסון, שסיים את העונה בעקבות קרע מלא ברצועה הצולבת.

ברזאו מגיע מבודרומספור הטורקית, המשחקת בליגת המשנה בטורקיה, וכבר היום עבר את הבדיקות רפואיות לפני שיחתם על חוזה לשלוש עונות במכבי חיפה. הפורטוגלי אמור למלא את מקומו של מנואל בנסון, שסיים את העונה בעקבות קרע מלא ברצועה הצולבת.

ברזאו מגיע מבודרומספור הטורקית, המשחקת בליגת המשנה בטורקיה, וכבר היום עבר את הבדיקות רפואיות לפני שיחתם על חוזה לשלוש עונות במכבי חיפה. הפורטוגלי אמור למלא את מקומו של מנואל בנסון, שסיים את העונה בעקבות קרע מלא ברצועה הצולבת.

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי: "אני שמח להצטרף למועדון ענק כמו מכבי חיפה. זו התקדמות ואתגר גדולים עבורי ואני מקווה לעזור למועדון להשיג את המטרות שלו ולשמח את הקהל האדיר שלנו".

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי: "אני שמח להצטרף למועדון ענק כמו מכבי חיפה. זו התקדמות ואתגר גדולים עבורי ואני מקווה לעזור למועדון להשיג את המטרות שלו ולשמח את הקהל האדיר שלנו".

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי: "אני שמח להצטרף למועדון ענק כמו מכבי חיפה. זו התקדמות ואתגר גדולים עבורי ואני מקווה לעזור למועדון להשיג את המטרות שלו ולשמח את הקהל האדיר שלנו".