מכבי ת"א מארחת בשעה זו בבלומפילד את מכבי פ"ת, במסגרת המחזור ה-10 בליגת העל. הצהובים רוצים להמשיך את פתיחת העונה המרשימה, לשמור על המאזן הנקי מהפסדים ולצאת לפגרת הנבחרות כשהם בפסגת הטבלה. מנגד, המלאבסים מחפשים להתאושש מהתבוסה 5:2 להפועל באר-שבע ולחזור למסלול הניצחונות.

קני מילר מגיע למשחק עם הרבה ביטחון אחרי ה-0:5 על הפועל רמת גן ביום שני, ומשאיר את אותו הרכב שפתח באותו ניצחון. בצד השני, זיו אריה מנסה לעצור את הסחף אחרי ההפסד הכואב לבאר-שבע, אך ממשיך להישען על מערך של שלושה בלמים, בתקווה לסגור את השטחים ולצאת במהירות למתפרצות. לירן חזן הוא אחד השחקנים שעליהם בונה המאמן כדי לייצר את האיום ההתקפי.

גלריה אבדאח מנסה לעצור את פרץ ( צילום: עוז מועלם )

המספרים מצביעים על יתרון ברור למארחת: מכבי ת"א היא הקבוצה היחידה שעדיין לא הפסידה העונה, והיא גם מחזיקה בהתקפה הפורייה בליגה עם 29 שערים. מנגד, מכבי פ"ת סופגת לא מעט, עם 21 שערי חובה - הנתון השני הכי גרוע בליגה. בליגת העל, המלאבסים לא מצליחים לנצח את הצהובים מאז אוגוסט 2020, ומאז הם סופרים שמונה הפסדים ותיקו.

ובכל זאת, לאורחת יש זיכרון שמעניק לה סיבה לאופטימיות: ב-2024 היא הדיחה את מכבי ת"א ברבע גמר גביע המדינה עם ניצחון 2:4 בהארכה, בדרך לזכייה בתואר. הפעם היא מקווה לשחזר את ההפתעה גם בליגה.

מהלך המשחק

דקה 10': יוני קלז שלף את הכרטיס הראשון במשחק - לקורטס, אחרי שהאחרון שלח מרפק לעבר טברניר.

דוידה בפעולה ( צילום: עוז מועלם )

12': שוב קורטס במוקד, אך הפעם הוא כמעט העלה את מכבי פ"ת חתרון. מתפרצת של האורחת הסתיימה בבעיטה של החלוץ, אבל מליקה היה במקום.

19': שער! 0:1 למכבי ת"א. סיסוקו מסר כדור נהדר ליחזקאל, שבעט נהדר לפינה ופנימה.

הרכבים

מכבי ת"א: אופק מליקה; ג'יימס טברניר, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, שגיב יחזקאל; איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי, דור פרץ, אושר דוידה; הליו וארלה, אלעד מדמון.