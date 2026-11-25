הפועל ת"א שברה העונה את שיא מכירת המנויים בתולדותיה, לאחר שחצתה את רף 20 אלף המנויים. למרות הביקוש הגדול למנויים נוספים, במועדון החליטו לעצור את המכירה, בין היתר בשל העובדה שהעונה כבר נמצאת בסוף הסיבוב הראשון, ומבחינת האדומים מדובר בעצם ב"סולד-אאוט".

הפועל ת"א שברה העונה את שיא מכירת המנויים בתולדותיה, לאחר שחצתה את רף 20 אלף המנויים. למרות הביקוש הגדול למנויים נוספים, במועדון החליטו לעצור את המכירה, בין היתר בשל העובדה שהעונה כבר נמצאת בסוף הסיבוב הראשון, ומבחינת האדומים מדובר בעצם ב"סולד-אאוט".

הפועל ת"א שברה העונה את שיא מכירת המנויים בתולדותיה, לאחר שחצתה את רף 20 אלף המנויים. למרות הביקוש הגדול למנויים נוספים, במועדון החליטו לעצור את המכירה, בין היתר בשל העובדה שהעונה כבר נמצאת בסוף הסיבוב הראשון, ומבחינת האדומים מדובר בעצם ב"סולד-אאוט".

מעבר להכנסה המשמעותית, המוערכת בכ-30 מיליון שקל ממכירת כרטיסים ומנויים, בהפועל ת"א יכולים להתגאות גם בהצטרפות למועדון המצומצם של הקבוצות הגדולות בישראל מבחינת היקף מכירת המנויים, לצד מכבי חיפה, מכבי ת"א ובית"ר ירושלים. עד כמה גדול הביקוש מצד האוהדים? לקראת משחק החוץ מול מכבי פ"ת, שייערך ביום שישי (14:00), רכשו אוהדי הפועל ת"א 8,000 כרטיסים – מלוא המכסה שהוקצתה להם.

מעבר להכנסה המשמעותית, המוערכת בכ-30 מיליון שקל ממכירת כרטיסים ומנויים, בהפועל ת"א יכולים להתגאות גם בהצטרפות למועדון המצומצם של הקבוצות הגדולות בישראל מבחינת היקף מכירת המנויים, לצד מכבי חיפה, מכבי ת"א ובית"ר ירושלים. עד כמה גדול הביקוש מצד האוהדים? לקראת משחק החוץ מול מכבי פ"ת, שייערך ביום שישי (14:00), רכשו אוהדי הפועל ת"א 8,000 כרטיסים – מלוא המכסה שהוקצתה להם.

מעבר להכנסה המשמעותית, המוערכת בכ-30 מיליון שקל ממכירת כרטיסים ומנויים, בהפועל ת"א יכולים להתגאות גם בהצטרפות למועדון המצומצם של הקבוצות הגדולות בישראל מבחינת היקף מכירת המנויים, לצד מכבי חיפה, מכבי ת"א ובית"ר ירושלים. עד כמה גדול הביקוש מצד האוהדים? לקראת משחק החוץ מול מכבי פ"ת, שייערך ביום שישי (14:00), רכשו אוהדי הפועל ת"א 8,000 כרטיסים – מלוא המכסה שהוקצתה להם.