הנהלת הפועל רמת גן תדון היום (ראשון) בהמשך דרכו של המאמן מסאי דגו, בעקבות ההפסד אתמול 2:1 להפועל פתח תקווה והפתיחה המאכזבת של העונה. האורדונים, שבמאזנם שש נקודות בלבד, יוצאים לפגרה מתחת לקו האדום, ובמועדון גוברים הקולות הקוראים לשינוי בעמדת המאמן.

ברמת גן עשויים לבדוק את האפשרות למנות את שרון מימר או סלובדן דראפיץ', אולם בשלב זה טרם התקבלה החלטה להיפרד מדגו. לצד מי שסבורים שהקבוצה זקוקה לזעזוע, יש בהנהלה גם מי שמתלבטים אם להמשיך להעניק לו אשראי.

יסיים את דרכו במועדון? דגו ( צילום: גיל נחושתן )

לזכותו של דגו עומדת העלייה בעונה שעברה, שבה החזיר את הפועל ר"ג לליגת העל אחרי 13 שנות היעדרות. אלא שהחזרה לליגה הבכירה מלווה בקשיים: למרות תקציב שיא בתולדות המועדון של יותר מ-25 מיליון שקל וצירוף 23 שחקני רכש, הקבוצה מתקשה להתרומם.

ההפסד להפועל פ"ת היה כואב במיוחד, משום שהגיע מול יריבה ישירה לתחתית, שנכנסה למשחק אחרי שבעה הפסדים רצופים. בוני אמיאן ורועי לוי כבשו בתוך שתי דקות במחצית הראשונה, ומשה סמל הצליח רק לצמק בדקה ה-50 מבישול של מקסים פלקושצ'נקו. המלאבסים השתוו לר"ג בנקודות וחלפו על פניה בזכות הפרש שערים עדיף.