בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, ביצע השבוע - ימים ספורים לאחר ההדחה מהקונפרנס ליג - מהלך מובהק של הבעת אמון במאמן אלמוג כהן כשהחתים אותו על חוזה חדש לשלוש שנים. כהן, שהגיע למועדון כמנהל מקצועי, ירד הקיץ לקווים בהחלטה משותפת. בעונה שעברה, תחת ניהולו המקצועי של כהן ואימונו של ברק יצחקי, התמודדה בית"ר לראשונה זה שנים ארוכות על תואר האליפות מול הפועל באר־שבע עד למחזורים האחרונים.

בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, ביצע השבוע - ימים ספורים לאחר ההדחה מהקונפרנס ליג - מהלך מובהק של הבעת אמון במאמן אלמוג כהן כשהחתים אותו על חוזה חדש לשלוש שנים. כהן, שהגיע למועדון כמנהל מקצועי, ירד הקיץ לקווים בהחלטה משותפת. בעונה שעברה, תחת ניהולו המקצועי של כהן ואימונו של ברק יצחקי, התמודדה בית"ר לראשונה זה שנים ארוכות על תואר האליפות מול הפועל באר־שבע עד למחזורים האחרונים.

בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, ביצע השבוע - ימים ספורים לאחר ההדחה מהקונפרנס ליג - מהלך מובהק של הבעת אמון במאמן אלמוג כהן כשהחתים אותו על חוזה חדש לשלוש שנים. כהן, שהגיע למועדון כמנהל מקצועי, ירד הקיץ לקווים בהחלטה משותפת. בעונה שעברה, תחת ניהולו המקצועי של כהן ואימונו של ברק יצחקי, התמודדה בית"ר לראשונה זה שנים ארוכות על תואר האליפות מול הפועל באר־שבע עד למחזורים האחרונים.

החוזה הופך את כהן לאחד המאמנים עם המשכורת הגבוהה אי פעם בטדי, כשרק בעידן ארקדי גאידמק נרשמו סכומים גבוהים יותר. כהן, שהשתכר כמנהל מקצועי 55 אלף שקל נטו בחודש, זכה לשדרוג של כ־35 אחוז ויקבל מעתה 75 אלף שקל. שכר זה מציב אותו במקום הרביעי בליגה, אחרי רן קוז'וך, קני מילר וברק בכר (שמקבלים כ־100 אלף שקל), ולפני מאמנים כמו אליניב ברדה ורוני לוי.

החוזה הופך את כהן לאחד המאמנים עם המשכורת הגבוהה אי פעם בטדי, כשרק בעידן ארקדי גאידמק נרשמו סכומים גבוהים יותר. כהן, שהשתכר כמנהל מקצועי 55 אלף שקל נטו בחודש, זכה לשדרוג של כ־35 אחוז ויקבל מעתה 75 אלף שקל. שכר זה מציב אותו במקום הרביעי בליגה, אחרי רן קוז'וך, קני מילר וברק בכר (שמקבלים כ־100 אלף שקל), ולפני מאמנים כמו אליניב ברדה ורוני לוי.

החוזה הופך את כהן לאחד המאמנים עם המשכורת הגבוהה אי פעם בטדי, כשרק בעידן ארקדי גאידמק נרשמו סכומים גבוהים יותר. כהן, שהשתכר כמנהל מקצועי 55 אלף שקל נטו בחודש, זכה לשדרוג של כ־35 אחוז ויקבל מעתה 75 אלף שקל. שכר זה מציב אותו במקום הרביעי בליגה, אחרי רן קוז'וך, קני מילר וברק בכר (שמקבלים כ־100 אלף שקל), ולפני מאמנים כמו אליניב ברדה ורוני לוי.

בקיץ האחרון הציע אברמוב ליצחקי שכר של 70 אלף שקל, אך האחרון התעקש על 75 אלף שקל - מחלוקת שהייתה אחד הגורמים לעזיבתו. כעת קיבל כהן את השכר המיוחל, ובבית"ר אף חסכו עלות משמעותית, שכן העסקת השניים יחד הייתה אמורה לעלות למועדון כ־125 אלף שקל נטו בחודש.

בקיץ האחרון הציע אברמוב ליצחקי שכר של 70 אלף שקל, אך האחרון התעקש על 75 אלף שקל - מחלוקת שהייתה אחד הגורמים לעזיבתו. כעת קיבל כהן את השכר המיוחל, ובבית"ר אף חסכו עלות משמעותית, שכן העסקת השניים יחד הייתה אמורה לעלות למועדון כ־125 אלף שקל נטו בחודש.

בקיץ האחרון הציע אברמוב ליצחקי שכר של 70 אלף שקל, אך האחרון התעקש על 75 אלף שקל - מחלוקת שהייתה אחד הגורמים לעזיבתו. כעת קיבל כהן את השכר המיוחל, ובבית"ר אף חסכו עלות משמעותית, שכן העסקת השניים יחד הייתה אמורה לעלות למועדון כ־125 אלף שקל נטו בחודש.