מאמן חדש - תוצאות ישנות: מכבי חיפה ומאמנה החדש רן בן שמעון הפסידו הערב (מוצ"ש) 1:0 לבני סכנין - והשלימו רצף של ארבעה הפסדים.

"אנחנו כרגע קבוצה שלא מגיע לנו יותר מהמשחק הזה", הודה המאמן שעזב לפני כשבוע את נבחרת ישראל. "הרבה מאוד שחקנים רצו את הכדור לרגל, צריך לעבוד. יש פה שחקנים ובני אדם טובים שאפשר לעבוד איתם קדימה, אבל כרגע זה לא קרוב מספיק. אני עדיין אופטימי".

"עוד לומד את הקבותה". בן שמעון בדוחא ( צילום: עלאא בדארנה )

"אני עוד לומד את הקבוצה, חבל מאוד שבתקופה שאנחנו רוצים לתקן עשינו תוצאה כזאת גרועה, אבל ממשיכים הלאה, זה חלק מהחיים שלנו".

על ההופעה של קבוצתו: "צריך לשנות את איך שנראינו, אנחנו צריכים להיות קבוצה יותר טובה ואנחנו נהיה קבוצה יותר טובה. אני לא אלך היום הביתה, ננתח את המשחק ונהפוך את המועדון מכבי חיפה לקבוצה שהאוהדים שלה גאים בה".