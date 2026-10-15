היערכות משטרתית נרחבת באלקמאר לקראת משחקה של הפועל באר־שבע הערב (חמישי, 19:45) במחזור השני של שלב הליגה בליגה האירופית. כ־500 שוטרים צפויים להיפרס בעיר כדי לאבטח את הקבוצה הישראלית, בנוסף לרחפנים שנפרסו בעיר, על רקע שתי הפגנות פרו־פלסטיניות הצפויות להתקיים במקום. כך מדווח שליח ynet, שי מוגילבסקי, שנמצא בהולנד.
למרות האיסור על כניסת אוהדי באר־שבע, ישראלים בודדים מתכוונים לנסות לרכוש כרטיסים למשחק. לפי הדיווח מהשטח, נמסרה אזהרה מפורשת כי בכניסות לאצטדיון ייבדקו דרכונים ורק אזרחים הולנדים יורשו להיכנס. זאת, לאחר שהמאמצים לשנות את החלטת הרשויות המקומיות לא צלחו.
כפי שפורסם ב־ynet, גם ניסיון של שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, להשיג אישור להגעתם של 150 אוהדים בלבד נדחה. הרשויות נימקו את האיסור בשיקולי ביטחון, אך בבאר־שבע התנגדו להחלטה וטענו כי היא אינה ספורטיבית ומעניקה פרס למי שיוצרים את האיום הביטחוני. עשרות אוהדים שרכשו מראש טיסות ומלונות הגיעו להולנד למרות ההגבלות.
על הדשא, הקבוצה של רן קוז'וך תנסה להשיג ניצחון ראשון במפעל, אחרי ה־0:0 מול דינמו זאגרב במשחק ה"ביתי" בבוקרשט. האלופה מגיעה אחרי שלושה ניצחונות ליגה רצופים, האחרון שבהם 0:2 על עירוני טבריה. אלקמאר, מנגד, הפסידה 1:0 לסנדרלנד במחזור הפתיחה האירופי, ובשבת ספגה את הפסד הליגה הראשון שלה העונה — 2:0 לפיינורד.