היערכות משטרתית נרחבת באלקמאר לקראת משחקה של הפועל באר־שבע הערב (חמישי, 19:45) במחזור השני של שלב הליגה בליגה האירופית. כ־500 שוטרים צפויים להיפרס בעיר כדי לאבטח את הקבוצה הישראלית, בנוסף לרחפנים שנפרסו בעיר, על רקע שתי הפגנות פרו־פלסטיניות הצפויות להתקיים במקום. כך מדווח שליח ynet, שי מוגילבסקי, שנמצא בהולנד.

היערכות משטרתית נרחבת באלקמאר לקראת משחקה של הפועל באר־שבע הערב (חמישי, 19:45) במחזור השני של שלב הליגה בליגה האירופית. כ־500 שוטרים צפויים להיפרס בעיר כדי לאבטח את הקבוצה הישראלית, בנוסף לרחפנים שנפרסו בעיר, על רקע שתי הפגנות פרו־פלסטיניות הצפויות להתקיים במקום. כך מדווח שליח ynet, שי מוגילבסקי, שנמצא בהולנד.

היערכות משטרתית נרחבת באלקמאר לקראת משחקה של הפועל באר־שבע הערב (חמישי, 19:45) במחזור השני של שלב הליגה בליגה האירופית. כ־500 שוטרים צפויים להיפרס בעיר כדי לאבטח את הקבוצה הישראלית, בנוסף לרחפנים שנפרסו בעיר, על רקע שתי הפגנות פרו־פלסטיניות הצפויות להתקיים במקום. כך מדווח שליח ynet, שי מוגילבסקי, שנמצא בהולנד.

למרות האיסור על כניסת אוהדי באר־שבע, ישראלים בודדים מתכוונים לנסות לרכוש כרטיסים למשחק. לפי הדיווח מהשטח, נמסרה אזהרה מפורשת כי בכניסות לאצטדיון ייבדקו דרכונים ורק אזרחים הולנדים יורשו להיכנס. זאת, לאחר שהמאמצים לשנות את החלטת הרשויות המקומיות לא צלחו.

למרות האיסור על כניסת אוהדי באר־שבע, ישראלים בודדים מתכוונים לנסות לרכוש כרטיסים למשחק. לפי הדיווח מהשטח, נמסרה אזהרה מפורשת כי בכניסות לאצטדיון ייבדקו דרכונים ורק אזרחים הולנדים יורשו להיכנס. זאת, לאחר שהמאמצים לשנות את החלטת הרשויות המקומיות לא צלחו.

למרות האיסור על כניסת אוהדי באר־שבע, ישראלים בודדים מתכוונים לנסות לרכוש כרטיסים למשחק. לפי הדיווח מהשטח, נמסרה אזהרה מפורשת כי בכניסות לאצטדיון ייבדקו דרכונים ורק אזרחים הולנדים יורשו להיכנס. זאת, לאחר שהמאמצים לשנות את החלטת הרשויות המקומיות לא צלחו.