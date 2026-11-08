אליניב ברדה חוזר הערב (ראשון, 20:30) לכור מחצבתו, למפגש פיקנטי במיוחד במסגרת המחזור העשירי בליגת העל - מאבק ישיר על המקום הראשון בין קבוצתו הפועל ת"א לאקסית הפועל באר-שבע.
אחרי שצברו שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וחגגו זכייה בגביע הטוטו על חשבון מכבי ת"א, האדומים מוולפסון רוצים לצאת לפגרת ליגת האומות כשהם בפסגת הליגה.
ברדה צפוי לפתוח בהרכב דומה לזה שפתח מול מכבי חיפה ביום שני האחרון בבלומפילד, אולם גם הוא יודע שאם הקבוצה שלו מפנטזת על זכייה באליפות, היא חייבת לשפר את המאזן שלה במשחקי החוץ (שבע נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות). "מדובר בקבוצה מצוינת שהבקיעה עשרה שערים בשני המשחקים האחרונים", פרגן המאמן לאקסית. "נהיה חייבים להיות מוכנים מול אלופת המדינה אחרת נענש. תוצאה טובה תעזור לנו בסיום העונה".
החלוץ עמנואל בואטנג, ששבר את ארובת העין ונעדר מאז המשחק מול עירוני טבריה, נמצא כשיר למשחק, אולם לא ברור אם הוא ייכלל בסגל כבר הערב. בכל מקרה, בקבוצה הכינו עבור השחקן מסכה מיוחדת באלפי שקלים - והוא כבר קיים אימונים מלאים עם מגע. החלטה לגבי הזר השמיני שלא יירשם תתקבל היום. מי שלא ישחק הוא סתיו טוריאל, שלא שיחק במשחקים האחרונים ויהיה כשיר רק לאחר הפגרה.
ההגנה של הפועל ת"א ממשיכה להיות האיכותית בליגה עם שישה שערי חובה בלבד, כאשר יאניק ללינדאל זוכה לשבחים. ״אנחנו בשלב הזה מתקדמים עם ניצחונות ובהמשך נראה לאן נגיע", אומר הסורינאמי. "מטרות ברורות זה רק לקראת סיום העונה. ת"א היא מקום טוב מאוד. מה שרואים בחוץ, זה בדיוק ההפך ממה שקורה באמת בישראל".