ברדה צפוי לפתוח בהרכב דומה לזה שפתח מול מכבי חיפה ביום שני האחרון בבלומפילד, אולם גם הוא יודע שאם הקבוצה שלו מפנטזת על זכייה באליפות, היא חייבת לשפר את המאזן שלה במשחקי החוץ (שבע נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות). "מדובר בקבוצה מצוינת שהבקיעה עשרה שערים בשני המשחקים האחרונים", פרגן המאמן לאקסית. "נהיה חייבים להיות מוכנים מול אלופת המדינה אחרת נענש. תוצאה טובה תעזור לנו בסיום העונה".