מכבי ת"א תציין את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל באמצעות חולצת הנצחה לזכר 137 אוהדות ואוהדי המועדון שנרצחו ונפלו מאז אותו יום ובמהלך המלחמה.

מכבי ת"א תציין את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל באמצעות חולצת הנצחה לזכר 137 אוהדות ואוהדי המועדון שנרצחו ונפלו מאז אותו יום ובמהלך המלחמה.

מכבי ת"א תציין את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל באמצעות חולצת הנצחה לזכר 137 אוהדות ואוהדי המועדון שנרצחו ונפלו מאז אותו יום ובמהלך המלחמה.