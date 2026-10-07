מכבי ת"א תציין את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל באמצעות חולצת הנצחה לזכר 137 אוהדות ואוהדי המועדון שנרצחו ונפלו מאז אותו יום ובמהלך המלחמה.
במשחק הבית הקרוב מול בני סכנין (שבת, 19:30) יעלו שחקני מכבי ת"א לדשא כשהם לובשים חולצת הנצחה מיוחדת, המבוססת על מדי הבית של המועדון. במרכזה יופיע מגן דוד המורכב כולו משמותיהם של 137 האוהדות והאוהדים, "שהיו אמורים להיות ביציעים, לעודד, לשיר ולהיות חלק מהקול המכביסטי", כפי שנמסר מהמועדון.
"אותם אוהדים ימשיכו להיות חלק בלתי נפרד ממשפחת מכבי ת"א והמועדון ימשיך לשאת את זכרם, להנציח את סיפורם ולשמור על שמותיהם בלב המועדון וביציעיו".
בנוסף, המועדון יקים מחוץ לאצטדיון מיצג הנצחה הנושא את שמות הנופלים. במכבי ציינו כי המיצג נועד לאפשר לאוהדות ולאוהדי הקבוצה לעצור, לזכור ולחלוק להם כבוד.