ברוכה השבה, הליגה בלתי צפויה בכדורגל הישראלי. הליגה הלאומית, שבה מועדון שמצהיר באוגוסט על עלייה יכול למצוא את עצמו בדצמבר מסתכל בדאגה למטה ושבה השם שעל החולצה, התקציב והעבר בליגת העל הם בעיקר נקודת פתיחה אבל לא תעודת ביטוח.

הערב תצא עונת 2026/27 לדרך, ועל קו הזינוק ניצבות חמש קבוצות שמסומנות כמועמדות להיאבק על עלייה לליגת העל: בני־יהודה, מ.ס אשדוד, בני ריינה, הפועל ראשל"צ ומכבי הרצליה. כל האחרות יהפכו כל משחק למסובך וקשה לחיזוי.

גלריה יחזרו תוך עונה לליגה הבכירה? שחקני מ.ס אשדוד ( צילום: מ.ס אשדוד )

לא עזר בית דין

מבחינת אשדוד, הניסיון להיעזר בבית הדין לא הצליח. אחרי התלונה להתאחדות לפני כחודשיים בנוגע לפרשת העירויים, במועדון קיוו שטבריה תיענש בהורדת ליגה ואשדוד תישאר בליגת העל, וההכנות העצלות היו בהתאם, אך אתמול נדחתה הבקשה לדחות את המשחק הערב מול עפולה – כך שהקבוצה תפתח רשמית את העונה בליגה השנייה.

דור מיכה, אחד השמות המוכרים ביותר בכדורגל הישראלי בעשור וחצי האחרונים, נחת באשדוד, ולצד שחקנים בעלי ניסיון בליגת העל ונציגים ממחלקת הנוער המקומית החזקה, היא אמורה על הנייר להיות אחת משתי הראשונות. וזו נקודת פתיחה מסקרנת עבור גיא ויזינגר, שעבד שנים בצוות המקצועי של מכבי חיפה ומקבל לראשונה קבוצה כמאמן ראשי. הוא יפגוש השנה את אחיו שחר, שאימן בשנה שעברה את הנוער של הפועל ת"א וקיבל את המינוי בהפועל כפר־סבא.

אם אשדוד צריכה להיזכר במסלולי הנסיעה, בני־יהודה כבר מכירה כל פינה בליגה הזאת. אולי יותר מכל קבוצה אחרת, נציגת שכונת התקווה עד כמה קל להיכנס ללאומית ועד כמה קשה לצאת ממנה. בקיץ 2021 ירדו הכתומים מליגת העל. מאז עברו חמש עונות של ניסיונות, תקוות, חילופי מאמנים, שחקנים ואכזבות. עבור מועדון שהיה במשך שנים חלק טבעי מליגת העל וזכה בתארים, זו כבר מזמן לא אפיזודה חולפת.

בני יהודה כבר מכירה כל פינה בליגה הלאומית. אלי לוי ( צילום: בני יהודה )

בעונה שעברה היא התעוררה מאוחר מדי אחרי פתיחה גרועה, והקיץ העמידה לרשות אלי לוי סגל חזק יותר, כולל הרכש הברזילאי המבטיח זה פלורס משריף טירספול. אבל הבעיה העיקרית שלה אינה איכות השחקנים, אלא העובדה שמדובר במועדון הלחוץ ביותר בלאומית. לכל הפחות היא פותחת עם המון ביטחון, אחרי 0:6 על תשעה שחקנים של אשדוד בחצי גמר גביע הטוטו, בכיכובו של שגיא דרור שמגיע לעונה חם עם שלושער.

רק לפני שנים ספורות, מפגש של ריינה עם חלק מקבוצות הלאומית נראה כמו יעד רחוק – אבל אז היא טיפסה במהירות מסחררת עד לליגת העל. המועדון מהיישוב הקטן החזיק מעמד ארבע שנים כנגד כל הסיכויים, לפני שחזר ללאומית בסיום העונה שעברה. בריינה מכוונים לעלייה מיידית. מצד אחד יש למועדון ניסיון עשיר מהשנים האחרונות, את אנטוניו ספר המצוין שנראה גדול על הליגה ואת הסקורר המוכח רועי זיקרי, אבל בעלייה הקודמת היה מדובר באנדרדוג רעב ואלמוני והפעם בקבוצה שכולם יהיו מוכנים אליה. ליאור ראובן עשה רושם טוב על ראשי המועדון, למרות שלא הצליח במאבק ההישרדות, ונשאר על הקווים.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

פספוס כפול 2

מה שמייחד את הרצליה וראשל"צ זו תחושת ההחמצה. שתיהן היו חזק בתמונת העלייה בעונה שעברה ולא ידעו לסיים. הפיקנטריה: אלעד בראון, שהוביל את הרצליה לעונה המצוינת, עבר לאמן את ראשל"צ, וניצן דמארי החליף אותו.

אבל אי־אפשר לסגור מראש את הרשימה של המועמדות לעלייה. הפועל עכו כבר מאותתת שהיא להפריע לגדולות; כפר־סבא, הבנויה על צעירים מושאלים שיצאו ממחלקות הנוער של המועדונים הגדולים, יכולה להתברג בחלק העליון; לכפר שלם היו רגעים אדירים בשנה שעברה; וכמעט בכל עונה צצה לפחות קבוצה אחת שאיש לא הכניס לתחזיות ונותנת פייט – ואולי זו תהיה אחת משתי העולות, אחי נצרת שחוזרת ללאומית ותמיד מוסיפה צבע ואקשן, וקריית־גת ששוב מקבלת ייצוג בליגה השנייה וחולמת בגדול.