רן בן שמעון לא תיכנן להזמין את אוריין גורן לצמד המשחקים הנועל של קמפיין ליגת האומות, אבל שתי התפתחויות בימים האחרונים שינו לחלוטין את הדינמיקה, ובעקבותיהן העבירו בהתאחדות לכדורגל מסר ברור למאמן הנבחרת כי עליו לזמן את הקשר הכישרוני של ברצלונה: מאמן ברצלונה האנזי פליק הקפיץ את גורן לסגל לקראת הקלאסיקו נגד ריאל מדריד, ואתמול נבחרת צ'כיה זימנה רשמית את גורן למשחק מול ספרד בליגת האומות.

בן שמעון סבר תחילה כי למרות כישרונו העצום של אוריין בן ה-17, המשחק בקבוצת המילואים של ברצלונה בליגה הרביעית בספרד, הוא עדיין אינו מוכן ללבוש את מדי הנבחרת הבוגרת, לאחר שכבר עבר בנבחרות הנוער והצעירה. אלא שהמהלכים האחרונים הובילו להתערבות ההתאחדות, כאשר החשש הוא לאבד את אחד הכישרונות המבטיחים שנועדו להוות את עמוד השדרה של הנבחרת בעתיד. בן שמעון כבר יצר קשר עם גורן והבהיר לו כי ייכלל בסגל. התוכנית היא שהקשר יקבל דקות מול אוסטריה, כדי שהוא לא יוכל לשחק בעתיד באף נבחרת בוגרת אחרת.

גלריה התאחדות דרשו - והוא יזומן לנבחרת הבוגרת. גורן במדי הנבחרת הצעירה ( צילום: באדיבות ההתאחדות לכדורגל )

בן שמעון טוען כי שקל כבר באוגוסט לזמן את גורן למשחקים הראשונים של קמפיין ליגת האומות, כפי שפורסם ב־ynet, בעקבות השתתפותו בהכנות הטרום־עונה של ברצלונה תחת פליק, אבל בסופו של דבר הוא הצטרף לנבחרת הצעירה במשחקיה המכריעים במוקדמות היורו. עכשיו נראה שלמאמן הלאומי כבר לא תהיה סיבה שלא לזמנו לנבחרת.

ישראל והשורשים הצ'כיים

פאבל נדבד, אגדת העבר הצ'כית והמנהל המקצועי של הנבחרת המקומית, אישר השבוע כי הוא פועל נמרצות לשכנע את גורן, שסבו וסבתו עלו ארצה מצ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השנייה, לשחק בנבחרת שלו. "אנחנו בקשר איתו, עם משפחתו ועם סוכנו. אני חושב שמדובר בכישרון עצום מהרמה הגבוהה ביותר, לא רק בכדורגל הישראלי או הצ'כי, אלא בכלל, ותמיד יש סיכוי", סיפר נדבד. "זה תלוי בשאלה אם השחקן מעוניין להקשיב לך. היינו איתו בקשר פעמיים־שלוש, ואף יותר, בעיקר דרך המאמן סנטי דניה. יש לו שורשים משפחתיים כאן והוא יכול לבחור. הוא יכול לשחק עבור ישראל שממנה מגיע אביו, ולכן המשימה מורכבת יותר, אך הצענו לו הצעה שמעניינת אותו ואת משפחתו. נראה איך זה יתפתח.

"הוא צפוי לקבל זימון לנבחרת ישראל עד גיל 19, אבל הצענו לו משהו גדול יותר. אנחנו חושבים שיש לו כבר עכשיו את היכולת לשחק בנבחרת הבוגרת שלנו. מדובר בשחקן מסוגו של פדרי. לא נקרא לו 'פדרי הצ'כי', אבל הייתי משווה אותו אליו. הוא מפותח מאוד טכנית ומתאים בדיוק לסגנון של ברצלונה, ואני חושב שבקרוב הוא יהיה בהרכב הפותח".

אוריין גורן בחימום לקלאסיקו. מבוקש כבר בגיל 17 ( צילום: David Ramos/Getty Images )

מנגד, בהתאחדות הישראלית מעריכים כי יבחר בכחול־לבן. אנשיה שוחחו בימים האחרונים עם השחקן ואביו ירום, ושמעו כי הנטייה המשפחתית המסתמנת היא להעניק קדימות לנבחרת ישראל, על אף הזימון הרשמי מצד צ'כיה. האב התראיין לתקשורת הצ'כית ואמר: "אנחנו מרגישים כבוד עצום מההתעניינות, אך בשלב הזה כל האפשרויות פתוחות שכן אוריין אינו מחויב לאף נבחרת. הוא לבש את מדי נבחרות הנערים והצעירה של ישראל, וכנראה יזומן בקרוב לבוגרת, אך הוא מרגיש קשר עמוק גם לשורשיו בצ'כיה. זו החלטה אישית ומקצועית הרת גורל".

לקראת פרסום סגל הנבחרת הבוגרת בשבוע הבא, ברור כי בהתאחדות רואים בזימונו הכרח מוחלט - שכן איבוד של כישרון כזה לצ'כיה ייחשב כמחדל ניהולי חמור.

עתיד רב"ש: במקום ועדה מקצועית, ההחלטה תעבור למטבחון

למרות שבהצהרות הפומביות היו"ר שינו זוארץ נתן גיבוי למאמן הלאומי, בהתאחדות כבר התקבלה החלטה עקרונית: בתום שני המשחקים הקרובים מול קוסובו ואוסטריה בחודש הבא, יתקיים דיון מכריע בנוגע להמשך דרכו של רן בן שמעון, הרשום על אחוזי ההצלחה הנמוכים ביותר מבין מאמני הנבחרת בשנים האחרונות.

לקראת ההכרעה יעבור מרכז הכובד לפורום מצומצם (מטבחון מקצועי), שיכלול לצד יו"ר ההתאחדות וסגנו מורן מאירי בין היתר גם את איציק עובדיה, שי אהרון, אלונה ברקת וכפיר אדרי, בעוד חברים אחרים בוועדה המקצועית כמו אלישע לוי, אלי דריקס ושרון ניסנוב לא ייקחו חלק בדיון.

בן שמעון יזומן לדיון כדי להציג את ניתוחו לתוצאות הקמפיין, ואם הנבחרת לא תנצח בשני המשחקים הנותרים בליגת האומות, גוברים הסיכויים לסיום ההתקשרות איתו. על הפרק תעמוד גם זהות מחליפו של בן שמעון, אם וכאשר יעזוב, מאמן ישראלי או זר.

רן בן שמעון ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

הבושה במונדיאל הנערים עד גיל 15 באזרבייג'ן

השתתפות של נבחרת כדורגל ישראלית במונדיאל היא עדיין אירוע נדיר - החל מהגביע העולמי במקסיקו 1970, דרך המקום השלישי של נבחרת הנוער במונדיאליטו בארגנטינה, ועד להופעה של נבחרת הנערים החודש במונדיאל עד גיל 15 שנערך באזרבייג'ן.

מדובר בפורמט ייחודי שנועד לקדם את פיתוח התאחדויות הכדורגל בעולם, אליו הגיעו 189 נבחרות מרחבי הגלובוס שחולקו ל־36 בתים, במשחקי 8 על 8. את ישראל ייצגה בבאקו נבחרת האקדמיה של ההתאחדות במבואות־ים (שנתון 2012) בהובלת המאמן אייל גדרון. המשלחת כללה בין היתר גם את מאמן הכושר עידן בכר, המנהל המקצועי אלי סודאי ומנהל האקדמיה יגאל רזניק, והשחקנים הגיעו בעיקר מאזור ת"א והשרון.

אלא שהביצועים על המגרש היו מביכים במיוחד. על אף טענות המאמן גדרון כי הנבחרת התחרתה מול שחקנים משנתון בוגר יותר, התוצאות מדברות בעד עצמן: ישראל סיימה במקום הלפני אחרון בבית שלה, תוך שהיא סופגת הפסדים מהאיטי (3:1), אוסטרליה (4:2) ואזרבייג'ן (3:1), לצד תיקו 0:0 עם אנדורה. הניצחון היחיד נרשם על מזרח טימור, 1:2.

ועוד ארבע קטנות

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ספיר ברמן ( צילום: עוז מועלם )

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