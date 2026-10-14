לכתב האישום צורפה תלונתה של מכבי נתניה, שדורשת לפסוק הפסד טכני להפועל פ"ת. ברגמן עצמו לא צירף בקשה לעונש כזה, והותיר את ההחלטה לשיקול דעתו של בית הדין. בכך, הדרישה להפסד טכני מגיעה בשלב זה מנתניה, ואינה בקשה שהגיש התובע.

לכתב האישום צורפה תלונתה של מכבי נתניה, שדורשת לפסוק הפסד טכני להפועל פ"ת. ברגמן עצמו לא צירף בקשה לעונש כזה, והותיר את ההחלטה לשיקול דעתו של בית הדין. בכך, הדרישה להפסד טכני מגיעה בשלב זה מנתניה, ואינה בקשה שהגיש התובע.

לכתב האישום צורפה תלונתה של מכבי נתניה, שדורשת לפסוק הפסד טכני להפועל פ"ת. ברגמן עצמו לא צירף בקשה לעונש כזה, והותיר את ההחלטה לשיקול דעתו של בית הדין. בכך, הדרישה להפסד טכני מגיעה בשלב זה מנתניה, ואינה בקשה שהגיש התובע.

האירוע התרחש בתוספת הזמן של המשחק בשבת. בזמן הפנדל שכבש מאור לוי וקבע את תוצאת הסיום, תועדו על כר הדשא 11 שחקני שדה של הפועל פ"ת לצד השוער – 12 שחקנים בסך הכל. המלאבסים ניסו לבצע חילוף, אך אחד השחקנים לא יצא מהמגרש, וכך נוצר המצב שעליו מתבסס כתב האישום.

האירוע התרחש בתוספת הזמן של המשחק בשבת. בזמן הפנדל שכבש מאור לוי וקבע את תוצאת הסיום, תועדו על כר הדשא 11 שחקני שדה של הפועל פ"ת לצד השוער – 12 שחקנים בסך הכל. המלאבסים ניסו לבצע חילוף, אך אחד השחקנים לא יצא מהמגרש, וכך נוצר המצב שעליו מתבסס כתב האישום.

האירוע התרחש בתוספת הזמן של המשחק בשבת. בזמן הפנדל שכבש מאור לוי וקבע את תוצאת הסיום, תועדו על כר הדשא 11 שחקני שדה של הפועל פ"ת לצד השוער – 12 שחקנים בסך הכל. המלאבסים ניסו לבצע חילוף, אך אחד השחקנים לא יצא מהמגרש, וכך נוצר המצב שעליו מתבסס כתב האישום.