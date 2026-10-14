פרשת 12 השחקנים של הפועל פתח תקווה מגיעה לבית הדין. תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, הגיש כתב אישום נגד הקבוצה בגין שיתוף שחקן שלא כדין במשחק מול מכבי נתניה, שהסתיים ב-1:1.
לכתב האישום צורפה תלונתה של מכבי נתניה, שדורשת לפסוק הפסד טכני להפועל פ"ת. ברגמן עצמו לא צירף בקשה לעונש כזה, והותיר את ההחלטה לשיקול דעתו של בית הדין. בכך, הדרישה להפסד טכני מגיעה בשלב זה מנתניה, ואינה בקשה שהגיש התובע.
האירוע התרחש בתוספת הזמן של המשחק בשבת. בזמן הפנדל שכבש מאור לוי וקבע את תוצאת הסיום, תועדו על כר הדשא 11 שחקני שדה של הפועל פ"ת לצד השוער – 12 שחקנים בסך הכל. המלאבסים ניסו לבצע חילוף, אך אחד השחקנים לא יצא מהמגרש, וכך נוצר המצב שעליו מתבסס כתב האישום.
כעת יידרש בית הדין להכריע בפרשה ובעונש. העובדה שהתובע לא ביקש הפסד טכני אינה מבטלת את האפשרות שהעונש ייפסק, אך גם אין להסיק ממנה לבדה שהוא תומך בדרישתה של נתניה או מתנגד לה.