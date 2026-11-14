חרף אחד הקמפיינים הכושלים בתולדות נבחרת ישראל, כשזו מדורגת במקום האחרון בבית בליגת האומות, עם שלוש נקודות בלבד מ-15 אפשריות, ללא ניצחון ושני שערי זכות בלבד, בהתאחדות לכדורגל התקבלה אמש (שישי) החלטה לפיה רן בן שמעון ימשיך בתפקידו גם בקמפיין הבא, מוקדמות יורו 2028, שייפתח בחודש מרץ הקרוב.

מאחורי הקלעים קיימת ביקורת מצד חברי הוועדה המקצועית וחברי הנהלה בכירים בהתאחדות על כישלונו של בן שמעון ועל הצורך במציאת מחליף לקראת הקמפיין הבא. לטענתם, מדובר בהחלטה מעוררת מחלוקת שאינה משקפת את המציאות המקצועית. אולם שתי הדמויות המשפיעות ביותר בהתאחדות, היו"ר שינו זוארץ וסגנו מורן מאירי, החליטו כי המאמן ימשיך בהתאם לחוזהו גם לקמפיין הבא. השניים אף הודיעו לו על כך בבית המלון בקוסובו, לקראת הטיסה לדברצן שבהונגריה, שם תארח ישראל את אוסטריה ביום שלישי.

גלריה בן שמעון ( צילום: REUTERS/Valdrin Xhemaj )

"יש לנו דרך ושום דבר לא ישנה אותה", הסבירו בהתאחדות את ההחלטה להמשיך עם בן שמעון, חרף הכישלון בקמפיין הנוכחי וללא קשר לתוצאה במשחק מול אוסטריה. גם הקמפיין הראשון של המאמן בליגת האומות, שכלל ארבעה הפסדים בשישה משחקים ו-22 אחוזי הצלחה בלבד, הסתיים בכישלון, אולם איכות היריבות, בהן צרפת ובלגיה, הפכה את התוצאות למתקבלות יותר. הקמפיין הנוכחי, שהגיע אחרי מוקדמות המונדיאל שבהן הפכה ישראל לאחת מחמש הנבחרות בעלות ההגנות החלשות באירופה, כבר נתפס ככישלון מקצועי מובהק, בעיקר בשל איכות היריבות והנתונים המאכזבים.

"זו החלטה הזויה. איך יכול להיות שאחרי קמפיין משפיל וכושל כזה, הכי גרוע אי פעם, הוא ממשיך?", אמרו גורמים בכירים בוועדה המקצועית ובהנהלת ההתאחדות. "מה רואים שם שאנחנו לא רואים? אף שחקן לא התקדם, ירדנו לדרג השלישי של מוקדמות היורו. זו החלטה מוזרה ובעיקר מנותקת מהמציאות".

ההשלכה הישירה של הקמפיין, מעבר לפגיעה המקצועית והתדמיתית בנבחרת ולאי-ההתקדמות של שחקנים רבים, היא ההידרדרות לדרג השלישי לקראת הגרלת מוקדמות יורו 2028 בחודש הבא. מדובר במכה משמעותית לשאיפות ההעפלה לטורניר, שכן ישראל צפויה לקבל לפחות שתי יריבות עדיפות עליה על הנייר. בדרג הראשון נמצאות נבחרות כמו ספרד, צרפת, פורטוגל, אנגליה, הולנד, איטליה, גרמניה ובלגיה, בעוד בדרג השני עשויות להמתין יריבות כמו טורקיה, סרביה ושווייץ.

עבדה נגד קוסובו ( צילום: AP Photo/Visar Kryeziu )

דווקא המפגש אתמול מול קוסובו, בקור של פרישטינה, המחיש את גודל הכישלון בליגת האומות. גם כששיחקה במשך כחצי שעה מול עשרה שחקנים, וביום חלש במיוחד של הכוכבים המקומיים, ישראל לא הצליחה לנצח. הנבחרת רחוקה משחק אחד מסיום קמפיין שלם ללא ניצחון, לראשונה זה כשישים שנה, והיא עדיין מדורגת במקום האחרון בבית.

בן שמעון קיבל הזדמנות משמעותית בעקבות הרחקתו של קשר קאזאן, ולדין הודז'ה, כחצי שעה לסיום, כשגם הרביעייה הבולטת של הקוסוברים, ודאט מוריצ'י, אדון ז'גרובה, אמיר רחמני ופיסניק אסלאני, לא הייתה בשיאה. למרות זאת, ישראל לא הצליחה לנצל את היתרון המספרי כדי להשיג ניצחון ראשון.

ביום שלישי תנעל הנבחרת את הקמפיין מול אוסטריה בדברצן, כשהשורה התחתונה ברורה: גם הפעם אין בשורה מקצועית משמעותית. בן שמעון, שהצהיר על שאיפה לסיים במקום הראשון בבית, מוצא את נבחרתו בתחתית הטבלה, בדומה לתקופתו כמאמן נבחרת קפריסין, שהסתיימה לאחר כשנתיים. שלוש תוצאות התיקו האחרונות רק חידדו את תחושת הכישלון, בעיקר לנוכח העובדה שגם אירלנד וקוסובו, לפחות על פי היכולת שהציגו מול ישראל, אינן נבחרות מהדרג הבכיר באירופה.

בהתאחדות בחרו להמשיך עם בן שמעון, אף שהמאמן כבר שינה את הגישה שאיתה פתח את הקמפיין. אחרי המפלה מול אירלנד הוא הפך לזהיר יותר, וגם מול קוסובו עלה עם שלושה בלמים – עידן נחמיאס, רז שלמה ויוני סטויאנוב. אלא שהזהירות המוגזמת הובילה לניהול משחק מהוסס ומפוזר, גם במהלך חצי השעה שבה נהנתה ישראל מיתרון מספרי.

אוסקר גלוך שוב הרבה לאבד כדורים, דור פרץ לא הצליח להביא לידי ביטוי את יכולותיו בהצטרפות מהקו השני, ועוד לפני ההרחקה של הקשר הקוסוברי, בן שמעון אף ויתר על חלוץ טבעי כשהוציא את עידן טוקלומטי והכניס במקומו את עומרי גנדלמן, בזמן שדור תורג'מן נותר על הספסל.

לא הצליחו לבוא לידי ביטוי. טוקלומטי ופרץ נגד קוסובו ( צילום: Ferdi Limani/Getty Images )

רק בעקבות ההרחקה העז בן שמעון להכניס כוחות התקפיים נוספים, בהם תורג'מן וירדן שועה, אך גם המהלך הזה נראה בעיקר כהכנסת שחקנים בעלי יכולת אישית, ללא דרך וסדר התקפי ברורים. ישראל סיימה את המשחק עם שלוש בעיטות למסגרת, בדיוק כמו קוסובו, ולמרות היתרון המספרי לא הצליחה לייצר מספיק מצבים כדי להכריע את ההתמודדות.

הביקורת אינה מופנית רק כלפי המאמן. יותר מדי שחקנים ישראלים לא הביאו את יכולתם לקמפיין: מנור סולומון, שלא נכלל אתמול בסגל ובכל מקרה לא תוכנן לפתוח בהרכב, נותר ללא שער לאורך הקמפיין; ענאן חלאילי לא הצליח להביא לנבחרת את יכולתו מקבוצתו; וגם גלוך רחוק מהיכולת שהציג ברמת המועדונים. יותר מדי שחקנים הציגו יכולת שאינה תואמת את הדרישות ברמה הבינלאומית.