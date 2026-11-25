ברדה משתכר העונה 65 אלף שקל, סכום שעודכן לאחר העלייה מהליגה הלאומית (שם עמד שכרו על 55 אלף). השכר החדש יציב אותו כאחד מחמשת המאמנים המשתכרים הגבוהים בליגה. לחוזה הוכנסו גם סעיפי מענקים על הישגים: זכייה באליפות תזכה את ברדה בבונוס בגובה שתי משכורות (140 אלף שקל), בעוד זכייה בגביע המדינה תניב לו מענק של משכורת נוספת. בהסכם לא קיים סעיף יציאה - לא לקבוצה בחו"ל ולא לקבוצה בישראל.

ברדה משתכר העונה 65 אלף שקל, סכום שעודכן לאחר העלייה מהליגה הלאומית (שם עמד שכרו על 55 אלף). השכר החדש יציב אותו כאחד מחמשת המאמנים המשתכרים הגבוהים בליגה. לחוזה הוכנסו גם סעיפי מענקים על הישגים: זכייה באליפות תזכה את ברדה בבונוס בגובה שתי משכורות (140 אלף שקל), בעוד זכייה בגביע המדינה תניב לו מענק של משכורת נוספת. בהסכם לא קיים סעיף יציאה - לא לקבוצה בחו"ל ולא לקבוצה בישראל.

ברדה משתכר העונה 65 אלף שקל, סכום שעודכן לאחר העלייה מהליגה הלאומית (שם עמד שכרו על 55 אלף). השכר החדש יציב אותו כאחד מחמשת המאמנים המשתכרים הגבוהים בליגה. לחוזה הוכנסו גם סעיפי מענקים על הישגים: זכייה באליפות תזכה את ברדה בבונוס בגובה שתי משכורות (140 אלף שקל), בעוד זכייה בגביע המדינה תניב לו מענק של משכורת נוספת. בהסכם לא קיים סעיף יציאה - לא לקבוצה בחו"ל ולא לקבוצה בישראל.