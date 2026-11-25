אליניב ברדה האריך את חוזהו בהפועל ת"א עד קיץ 2028/29 - כך הודיעו היום (רביעי) במועדון האדום. ההחלטה על הארכת חוזהו, כפי שנחשף ב-ynet, התקבלה כבר בשלהי העונה שעברה. שכרו של המאמן צפוי להשתדרג לכ-70 אלף שקל נטו בחודש.
ברדה משתכר העונה 65 אלף שקל, סכום שעודכן לאחר העלייה מהליגה הלאומית (שם עמד שכרו על 55 אלף). השכר החדש יציב אותו כאחד מחמשת המאמנים המשתכרים הגבוהים בליגה. לחוזה הוכנסו גם סעיפי מענקים על הישגים: זכייה באליפות תזכה את ברדה בבונוס בגובה שתי משכורות (140 אלף שקל), בעוד זכייה בגביע המדינה תניב לו מענק של משכורת נוספת. בהסכם לא קיים סעיף יציאה - לא לקבוצה בחו"ל ולא לקבוצה בישראל.
"אני שמח ומודה על האמון שניתן לי להמשיך בהפועל ת"א", אמר המאמן. "ההתקדמות שלנו כמועדון היא תוצר של עבודה מאומצת של השחקנים, הצוות ואנשי המועדון, יחד עם התמיכה האדירה של האוהדים שלנו, שאין דרך להסביר עד כמה הם משמעותיים עבורנו. כל כולי מרוכז במשחק החשוב שמצפה לנו מול מכבי פ"ת, ובהשגת המטרות המקצועיות שלנו להמשך העונה".
המאמן בן ה-44 הצטרף להפועל ת"א לפני כשנתיים. כבר בעונתו הראשונה החזיר את המועדון לליגת העל ואשתקד התברגה בטופ 4 ושבה למשחקים האירופים. העונה, זכתה הפועל ת"א בגביע הטוטו ולאחר עשרה מחזורים היא מוליכה את ליגת העל.
מנכ"ל המועדון, גיא פרימור: "אנחנו שמחים מאוד שאליניב ימשיך להוביל אותנו מקצועית בשנים הקרובות. מאז שהצטרף למועדון לפני כשנתיים, אליניב מוציא לפועל את האסטרטגיה המקצועית שלנו בצורה הטובה ביותר - וביחד עם עבודה קשה, אמונה בדרך, מקצועיות וצניעות אופיינית, אנו מאמינים שהוא האדם הנכון עבור הפועל IBI ת"א. כל שנותר לי הוא לאחל לאליניב, גם בשם אדמונד ומואיז ספרא, הצלחה רבה באתגרים הרבים שעומדים בפנינו העונה ובעונות הבאות".