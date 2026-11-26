שלשום (שלישי) ציינו בהפועל באר-שבע עשר שנים בדיוק למהפך האדיר מפיגור 2:0 לניצחון 2:3 על אינטר האיטלקית באצטדיון טוטו טרנר. היה זה אולי הניצחון הכי גדול ודרמטי של הפועל באר-שבע, שהיה חלק מקמפיין אירופי אדיר של הקבוצה מהנגב, שהסתיים רק בשלב 32 הגדולות של המפעל.

שם, מי שעצרה את הפועל באר שבע הייתה בשיקטאש הטורקית, שניצחה את באר-שבע באצטדיון טוטו טרנר וגם בגומלין באיסטנבול. הערב שוב תפגוש באר-שבע את בשיקטאש במסגרת הליגה האירופית. הפעם מדובר במשחק במסגרת שלב הליגה, כשכבר כעת ברור שהפועל באר-שבע, שכבר ספגה שלושה הפסדים במפעל לצד תיקו במחזור הראשון, לא תשחזר את אותו הישג מלפני עשור.

גלריה שחקני באר-שבע חוגגים נגד אינטר ( צילום: עוז מועלם )

את המשחק הערב הייתה אמורה בשיקטאש לארח באיסטנבול, אך בשל המתיחות הגבוהה בין ישראל לטורקיה, המשחק ייערך בבאטומי שבגאורגיה, שנמצאת די קרוב לטורקיה. עובדה זו תאפשר לכ-16 אלף טורקים, כך לפי ההערכות, לעודד את קבוצתם מהיציע. מנגד, את באר-שבע, שכבר רגילה לא לארח בישראל בשל המלחמה, ילוו מאות בודדות של אוהדים. אתמול היה מזג אוויר סוער וגשום בבאטומי, מה שגרם להסטת חלק מהטיסות מישראל לשדות תעופה אחרים.

כאמור, המצב של באר-שבע די עגום בליגה האירופית. הקבוצה של רן קוז'וך ממוקמת במקום ה-33 מתוך 36 קבוצות, כשבאמתחתה נקודה אחת מ-12 אפשריות. על עלייה לשלב הבא כבר לא מדברים בבירת הנגב, וכעת נראה שהמטרה היחידה היא לסיים בכבוד את ההופעות במפעל, ואולי אף להגדיל את מספר הנקודות ולא להישאר עם נקודה בלבד, ובכך להשיג יותר ממה שהשיגה מכבי תל אביב בעונה שעברה במפעל.

ישיג ניצחון בכורה באירופית? רן קוז'וך ( צילום: עוז מועלם )

רבים משחקני באר-שבע לא ממש נחו בפגרה האחרונה, אלא שיחקו עם נבחרותיהם הלאומיות. האדומים ייאלצו להמשיך להסתדר ללא לוקאס ונטורה, שייקח עוד מספר שבועות עד שיחלים מקרע חוזר בשריר הירך. אליאל פרץ החלים והמריא עם הקבוצה, אך לא בטוח שיחזור ישירות אל ההרכב. אל רשימת הפצועים נכנס בשבוע שעבר גם השוער אופיר מרציאנו, שקרע את שריר התאומים וייעדר מספר שבועות.

חזר לסגל. אליאל פרץ ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר-שבע )

מי שימלא את מקומו הוא מרקו וולף, שיקבל הזדמנות אדירה להוכיח שהוא ראוי לשחק בקבוצת צמרת בליגה הישראלית. השוער התמיר הצטרף הקיץ ממכבי פתח תקווה. בניגוד לניב יהושע, שהגיע איתו ומיד הפך לשחקן הרכב בכיר, וולף קיבל עד עכשיו רק הזדמנות אחת בגביע הטוטו נגד הפועל חיפה, ונראה רע מאוד, כמו יתר חבריו שהובסו 4:0. במקביל, אופיר מרציאנו הציג יכולת גבוהה.