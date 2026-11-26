שלשום (שלישי) ציינו בהפועל באר-שבע עשר שנים בדיוק למהפך האדיר מפיגור 2:0 לניצחון 2:3 על אינטר האיטלקית באצטדיון טוטו טרנר. היה זה אולי הניצחון הכי גדול ודרמטי של הפועל באר-שבע, שהיה חלק מקמפיין אירופי אדיר של הקבוצה מהנגב, שהסתיים רק בשלב 32 הגדולות של המפעל.
שם, מי שעצרה את הפועל באר שבע הייתה בשיקטאש הטורקית, שניצחה את באר-שבע באצטדיון טוטו טרנר וגם בגומלין באיסטנבול. הערב שוב תפגוש באר-שבע את בשיקטאש במסגרת הליגה האירופית. הפעם מדובר במשחק במסגרת שלב הליגה, כשכבר כעת ברור שהפועל באר-שבע, שכבר ספגה שלושה הפסדים במפעל לצד תיקו במחזור הראשון, לא תשחזר את אותו הישג מלפני עשור.
את המשחק הערב הייתה אמורה בשיקטאש לארח באיסטנבול, אך בשל המתיחות הגבוהה בין ישראל לטורקיה, המשחק ייערך בבאטומי שבגאורגיה, שנמצאת די קרוב לטורקיה. עובדה זו תאפשר לכ-16 אלף טורקים, כך לפי ההערכות, לעודד את קבוצתם מהיציע. מנגד, את באר-שבע, שכבר רגילה לא לארח בישראל בשל המלחמה, ילוו מאות בודדות של אוהדים. אתמול היה מזג אוויר סוער וגשום בבאטומי, מה שגרם להסטת חלק מהטיסות מישראל לשדות תעופה אחרים.
כאמור, המצב של באר-שבע די עגום בליגה האירופית. הקבוצה של רן קוז'וך ממוקמת במקום ה-33 מתוך 36 קבוצות, כשבאמתחתה נקודה אחת מ-12 אפשריות. על עלייה לשלב הבא כבר לא מדברים בבירת הנגב, וכעת נראה שהמטרה היחידה היא לסיים בכבוד את ההופעות במפעל, ואולי אף להגדיל את מספר הנקודות ולא להישאר עם נקודה בלבד, ובכך להשיג יותר ממה שהשיגה מכבי תל אביב בעונה שעברה במפעל.
רבים משחקני באר-שבע לא ממש נחו בפגרה האחרונה, אלא שיחקו עם נבחרותיהם הלאומיות. האדומים ייאלצו להמשיך להסתדר ללא לוקאס ונטורה, שייקח עוד מספר שבועות עד שיחלים מקרע חוזר בשריר הירך. אליאל פרץ החלים והמריא עם הקבוצה, אך לא בטוח שיחזור ישירות אל ההרכב. אל רשימת הפצועים נכנס בשבוע שעבר גם השוער אופיר מרציאנו, שקרע את שריר התאומים וייעדר מספר שבועות.
מי שימלא את מקומו הוא מרקו וולף, שיקבל הזדמנות אדירה להוכיח שהוא ראוי לשחק בקבוצת צמרת בליגה הישראלית. השוער התמיר הצטרף הקיץ ממכבי פתח תקווה. בניגוד לניב יהושע, שהגיע איתו ומיד הפך לשחקן הרכב בכיר, וולף קיבל עד עכשיו רק הזדמנות אחת בגביע הטוטו נגד הפועל חיפה, ונראה רע מאוד, כמו יתר חבריו שהובסו 4:0. במקביל, אופיר מרציאנו הציג יכולת גבוהה.
עכשיו, כשמרציאנו בחוץ, וולף ינסה להיות שוער נוסף ברשימה ארוכה של שוערים בשנים האחרונות שהפכו משוער שני לשוער ראשון בהפועל באר-שבע. רק בסיום העונה שעברה זה קרה למרציאנו, שהחליף בפלייאוף את ניב אליאסי, שהיה בירידה. מרציאנו היה נהדר והוביל את באר-שבע לאליפות. שנתיים קודם לכן אליאסי, אז שוער שני צעיר, עשה זאת בעצמו למרציאנו, שהיה בכושר רע. בעשור האחרון גם אוהד לויטה ועומרי גלזר תפסו מהספסל את אפודת השוער הראשון של באר-שבע. האם וולף יהיה הבא בתור? כבר במבחן הראשון מצפה לו יריבה חזקה ביותר.