הפועל באר-שבע יצאה מבאטומי עם הרבה תחושת החמצה, ולא רק בגלל ההפסד. האלופה הישראלית הייתה יכולה להשיג הרבה יותר מהמפגש עם בשיקטאש, אך לאחר שהחמיצה שורה של הזדמנויות במחצית הראשונה, שילמה על כך ביוקר ונכנעה 2:1 במחזור החמישי של הליגה האירופית. בסיום, רן קוז'וך ניסה לקחת את הדברים החיוביים מהיכולת שהציגו שחקניו, אבל לא הסתיר את האכזבה מהתוצאה ומהעובדה שהמאמץ הגדול לא תורגם לנקודות.

"אני בעיקר מתוסכל בשביל הקהל שהגיע לפה וצופה בבית. מגיע להם קצת נחת מאיתנו באירופה", אמר המאמן. "אני גם מאוכזב בשביל השחקנים שלי שהשקיעו ונתנו משחק טוב ולא קיבלו מתנה בסוף. ידעתי גם לפני המשחק הזה שאנחנו קבוצה חזקה, ובליגת העל שלנו צריך להביא דברים שונים. יש לנו עוד הרבה לאן להשתפר".

גלריה "יש לנו עוד הרבה לאן להשתפר". רן קוז'וך ( צילום: עוז מועלם )

למרות ההפסד, קוז'וך היה מרוצה מהיכולת שהציגו חניכיו מול היריבה הטורקית, והדגיש את הפער בין התוצאה לבין מה שראה על כר הדשא. "אני גאה מאוד בבחורים, גם על המשחק שהם עשו ובטח על האינטנסיביות שהם הביאו. היינו שווים לאורך כל המשחק ואולי אפילו עלינו על בשיקטאש", אמר, לפני שהצביע על הבעיה המרכזית של קבוצתו: "במשחקים כאלה ובמפעל כזה אנחנו מגיעים לכל כך הרבה הזדמנויות וחצאי הזדמנויות וצריכים לשים את הכדור ברשת. אני באמת גאה בשחקנים שלי מאוד, זה עוד שלב להיות טובים יותר".

המשחק בבאטומי, שנערך בגאורגיה בשל המגבלות על אירוח קבוצות ישראליות בטורקיה, עמד בסימן האירועים האלימים ביציעים. עימותים בין אוהדי בשיקטאש לכוחות המשטרה המקומיים הובילו להפסקת ההתמודדות למשך כ-45 דקות, אך בסופו של דבר השחקנים חזרו לדשא והמשחק הושלם.

"אני שמח שחזרנו לשחק, וכולנו צריכים ללמוד מזה שכדורגל צריך להיקבע על הדשא", התייחס קוז'וך לאירועים. "זה כמובן לא אידיאלי, אבל זה היה עניין של בשיקטאש. אני שמח שהמשחק הסתיים". על העימות שלו עם אחד משחקני היריבה בסמוך לספסל, הוסיף בקצרה: "אמוציות של משחק. אין מה להתייחס".

ניב יהושע מול אילהאן פקילי ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

באר-שבע, שצברה נקודה אחת בלבד בחמשת מחזורי הליגה האירופית, מדורגת במקום ה-35 והלפני אחרון בטבלה. קוז'וך לא התעלם מהמצב, אך ביקש להדגיש את הפוטנציאל שראתה קבוצתו בהתמודדות מול יריבה בעלת משאבים גדולים בהרבה. "עד שלא נדע לעשות את השלב הבא, ככה זה יהיה", הודה. "אנחנו כן צריכים לקחת את הדברים הטובים שעשינו פה. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מדבר עם הקבוצה באסיפות לפני משחק מול קבוצות עם תקציב אסטרונומי, ואנחנו מדברים על כך שנוכל לשחק את הכדורגל שלנו וזה לפעמים נשמע קצת הזוי. אבל כשהשחקנים מבצעים את זה, אנחנו רואים שאנחנו יכולים להיות ברמה או לפחות קרובים אליה".

כבר ביום שני מצפה לאלופה משימה נוספת, הפעם בליגת העל, עם משחק חוץ מול מכבי נתניה. "אני מעדיף שלא יהיה לנו זמן להתארגן מאשר שיהיה לנו יותר מדי זמן", אמר קוז'וך לקראת המפגש. "נפגוש קבוצה מאומנת ומצוינת שיודעת מה היא רוצה מעצמה, והאווירה בנתניה תמיד טובה, בטח מול הפועל באר-שבע. אני מאמין שבעזרת השם נצא עם הנקודות".