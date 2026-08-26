מכבי ת"א תעלה מחר (חמישי, 19:00) למשחק הגומלין המכריע מול לוגאנו, כשהיא נאלצת לרדוף בעקבות ההפסד 2:1 במשחק הראשון בשווייץ. יחד עם זאת, הצהובים מגיעים במומנטום חיובי ובביטחון שיא לאחר שפרקו עצבים במחזור הפתיחה של הליגה עם 5:2 מוחץ על הפועל ירושלים בתחילת השבוע.

"אנחנו מגיעים למשחק מחר במצב טוב מאוד, במיוחד אחרי ההופעה הנהדרת והתוצאה המצוינת שהשגנו ביום ראשון", פתח המאמן מילר את דבריו במסיבת העיתונאים. "למדנו הרבה מאוד מהמשחק הראשון. פיגור של 2:1 בחוץ הוא לא תוצאה רעה עבורנו, למרות שהיינו מאוכזבים מהתוצאה הסופית ומהשערים שספגנו. אנחנו מרגישים מוכנים, הכנו את עצמנו היטב ואנחנו מצפים מאוד למפגש".

קני מילר ( צילום: אתר מכבי ת"א )

על העומס הפיזי והזמן הקצר שעמד לרשות הצוות אמר: "הלו"ז בשבועות האחרונים באמת צפוף מאוד עם מעברים מהירים בין גביע הטוטו, הליגה ואירופה. יחד עם זאת, היה לנו מספיק זמן כדי לוודא שאנחנו מוכנים לחלוטין. פגשנו את לוגאנו רק לפני שבוע, כך שאנחנו מכירים היטב את היריבה שעומדת מולנו ויודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות טוב יותר על המגרש".

בנוגע למצב הסגל הבהיר המאמן: "יש לנו עדיין מספר שחקנים פצועים שייעדרו, אבל המצב לא שונה ממה שהתמודדנו איתו בשבוע שעבר. אנחנו מגיעים בריאים, אחרי הופעה חזקה מאוד בתחילת השבוע, ומוכנים לעשות הכל כדי לנצח".

אחד הנושאים שעלו במסיבת העיתונאים היה חזרתם הצפויה של האוהדים הצהובים ביציעים בגאורגיה. "זה נכון שזה לא אצטדיון בלומפילד, וזה משהו שהיינו צריכים לקבל ולהתרגל אליו לאורך כל המסע האירופי שלנו העונה", התייחס מילר. "אבל זה יהיה נהדר לקבל את האוהדים שלנו בחזרה. אפילו במשחק מול שריף, האוהדים שהגיעו גרמו למגרש להרגיש הרבה יותר ביתי ויצרו אווירה של כדורגל אמיתי בזכות הרעש והתמיכה. אנחנו לעולם לא לוקחים את התמיכה הזו כמובנת מאליה – המאמץ שהם עושים והנסיעות שהם עוברים כדי לעודד את הקבוצה הם יוצאי דופן. התמיכה שלהם תהיה קריטית עבורנו מחר".