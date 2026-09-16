הנציגה היחידה של הכדורגל הישראלי במפעלים האירופיים לעונת 2026/27, הפועל באר-שבע, מתחילה בשעה זו את דרכה בשלב הליגה של הליגה האירופית כשהיא "מארחת" את דינמו זאגרב בבוקרשט.
האלופה הישראלית כבר פגשה את דינמו זאגרב בקיץ 2018, במוקדמות ליגת האלופות, וזה היה טראומטי לתפארת. זה היה המשחק בו שוער הרכש היווני יאניס אנסטיס סיפק מופע אימים שנגמר עם 0:5 מהדהד של הקרואטים. מאותו רגע, אנסטיס כבר לא ראה דקה נוספת בבאר-שבע, שבגומלין בטרנר רשמה 2:2 סולידי.
גם עכשיו הפועל באר-שבע מתייצבת למשחק עם סימני משבר ופתיחת עונה שלא מבשרת טובות. מעבר להדחה הדרמטית מפלייאוף ליגת האלופות מול סבאח, בארבעת משחקי הליגה השיגה באר-שבע שני ניצחונות בלבד. בנוסף היא הגיעה למשחק בסגל חסר מאוד, בעיקר בהגנה ובמרכז השדה. האלופה הישראלית חסרה את אליאל פרץ ולוקאס ונטורה, לצד הבלם איתי רוטמן, שפצוע בעוד ג'יבריל דיופ מורחק.
את המשחק מנהל צוות שיפוט אנגלי, ששניים מתוכו כיכבו בסופ"ש האחרון בשערוריות שיפוט בפרמייר־ליג. השופט הראשי הוא ג'ון ברוקס, שניהל את המשחק בו ניצחה ארסנל את סנדרלנד 0:2. במצב של 0:0 העניק ברוקס לסנדרלנד פנדל שלא היה. הקוון הוא בלייק אנטרובוס, שישב בעמדת הוידיאו בדרבי של מנצ'סטר ולא הורה על פסילת שער הניצחון של ארלינג הולאנד מסיטי למרות שחברו לקבוצה אנסו פרננדס היה בנבדל ברור והשפיע על המהלך.
מהלך המשחק
דקה 12': כדור עומק לעבר רחבת באר-שבע מצאה את ראשי של לוקה סטויקוביץ', אך הנגיחה שלו פספסה את המסגרת.
25': הזדמנות משמעותית ראשונה במשחק באה מהצד של באר-שבע, כאשר בעיטה של אמנקווה פורסון פגעה בקורה, וברונו גודה הרחיק ממש רגע לפני שאיגור זלאטנוביץ' הגיע כדי לדחוק את הריבאונד פנימה.
33': ניב יהושע עלה לנגיחה ונחת בצורה מדאיגה על העורף. לאחר טיפול הקשר התאושש ושב לשחק.
35': פורסון מצא במסירה נהדרת של ג'אבון איסט, אך החלוץ התבלבל ומצב מצוין לזכות באר-שבע אבד לו.
45': זאהי אחמד ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, דומיניק קוטרסקי זינק והדף לקרן.
הרכבים
הפועל באר-שבע: אופיר מרציאנו; גיא מזרחי, מיגל ויטור, מתן בלטקסה, פדרו אמאדור; ניב יהושע, זאהי אחמד, אמנקווה פורסון; ג'בון איסט, איגור זלאטנוביץ', יונס מלדה.
דינמו זאגרב: דומיניק קוטרסקי, ניקו גאלשיץ', סרג'י דומינגס, סקוט מקנה, ברונו גודה; יוסיפ מישיץ', מתאו ליסיצה, לוקה סטויקוביץ', לוקאס קצ'אבנדה (מיהא זאיץ', 23), ארבר הוג'ה; מיסלב אורשיץ'.
פורסם לראשונה: 21:56, 16.09.26