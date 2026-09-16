הנציגה היחידה של הכדורגל הישראלי במפעלים האירופיים לעונת 2026/27, הפועל באר-שבע, מתחילה בשעה זו את דרכה בשלב הליגה של הליגה האירופית כשהיא "מארחת" את דינמו זאגרב בבוקרשט.

הנציגה היחידה של הכדורגל הישראלי במפעלים האירופיים לעונת 2026/27, הפועל באר-שבע, מתחילה בשעה זו את דרכה בשלב הליגה של הליגה האירופית כשהיא "מארחת" את דינמו זאגרב בבוקרשט.

הנציגה היחידה של הכדורגל הישראלי במפעלים האירופיים לעונת 2026/27, הפועל באר-שבע, מתחילה בשעה זו את דרכה בשלב הליגה של הליגה האירופית כשהיא "מארחת" את דינמו זאגרב בבוקרשט.

האלופה הישראלית כבר פגשה את דינמו זאגרב בקיץ 2018, במוקדמות ליגת האלופות, וזה היה טראומטי לתפארת. זה היה המשחק בו שוער הרכש היווני יאניס אנסטיס סיפק מופע אימים שנגמר עם 0:5 מהדהד של הקרואטים. מאותו רגע, אנסטיס כבר לא ראה דקה נוספת בבאר-שבע, שבגומלין בטרנר רשמה 2:2 סולידי.

האלופה הישראלית כבר פגשה את דינמו זאגרב בקיץ 2018, במוקדמות ליגת האלופות, וזה היה טראומטי לתפארת. זה היה המשחק בו שוער הרכש היווני יאניס אנסטיס סיפק מופע אימים שנגמר עם 0:5 מהדהד של הקרואטים. מאותו רגע, אנסטיס כבר לא ראה דקה נוספת בבאר-שבע, שבגומלין בטרנר רשמה 2:2 סולידי.

האלופה הישראלית כבר פגשה את דינמו זאגרב בקיץ 2018, במוקדמות ליגת האלופות, וזה היה טראומטי לתפארת. זה היה המשחק בו שוער הרכש היווני יאניס אנסטיס סיפק מופע אימים שנגמר עם 0:5 מהדהד של הקרואטים. מאותו רגע, אנסטיס כבר לא ראה דקה נוספת בבאר-שבע, שבגומלין בטרנר רשמה 2:2 סולידי.

גם עכשיו הפועל באר-שבע מתייצבת למשחק עם סימני משבר ופתיחת עונה שלא מבשרת טובות. מעבר להדחה הדרמטית מפלייאוף ליגת האלופות מול סבאח, בארבעת משחקי הליגה השיגה באר-שבע שני ניצחונות בלבד. בנוסף היא הגיעה למשחק בסגל חסר מאוד, בעיקר בהגנה ובמרכז השדה. האלופה הישראלית חסרה את אליאל פרץ ולוקאס ונטורה, לצד הבלם איתי רוטמן, שפצוע בעוד ג'יבריל דיופ מורחק.

גם עכשיו הפועל באר-שבע מתייצבת למשחק עם סימני משבר ופתיחת עונה שלא מבשרת טובות. מעבר להדחה הדרמטית מפלייאוף ליגת האלופות מול סבאח, בארבעת משחקי הליגה השיגה באר-שבע שני ניצחונות בלבד. בנוסף היא הגיעה למשחק בסגל חסר מאוד, בעיקר בהגנה ובמרכז השדה. האלופה הישראלית חסרה את אליאל פרץ ולוקאס ונטורה, לצד הבלם איתי רוטמן, שפצוע בעוד ג'יבריל דיופ מורחק.

גם עכשיו הפועל באר-שבע מתייצבת למשחק עם סימני משבר ופתיחת עונה שלא מבשרת טובות. מעבר להדחה הדרמטית מפלייאוף ליגת האלופות מול סבאח, בארבעת משחקי הליגה השיגה באר-שבע שני ניצחונות בלבד. בנוסף היא הגיעה למשחק בסגל חסר מאוד, בעיקר בהגנה ובמרכז השדה. האלופה הישראלית חסרה את אליאל פרץ ולוקאס ונטורה, לצד הבלם איתי רוטמן, שפצוע בעוד ג'יבריל דיופ מורחק.